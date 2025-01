William Levy rompe el silencio tras pasar Año Nuevo junto a Elizabeth Gutiérrez ¿Hubo recalentado?

Hace unos días sorprendió que William Levy y Elizabeth Gutiérrez pasaron el fin de año en Colorado, rodeados de sus hijos, lo que despertó especulaciones sobre una posible reconciliación. Aunque no compartieron fotos juntos, cada uno publicó imágenes en redes sociales: Gutiérrez mostró momentos en la nieve, mientras que Levy posó con los adolescentes frente al árbol de Navidad.

A través de las redes sociales de su hija, los seguidores de la expareja pudieron ver cómo pasaron las fiestas de fin de año. La adolescente compartió algunas imágenes donde se le ve junto a sus famosos papás. Aunque ellos no posaron juntos, sí se dejaron ver que estaban en el mismo lugar y posaron por separado con su hija.

El actor cubano expresó en su publicación: “Mi corazón dividido en dos, lo más hermoso que Dios me ha regalado”, en referencia a sus hijos. Por su parte, la actriz reflexionó en sus redes: “2024 no fuiste mi favorito pero algún día entenderé por qué fuiste así", y brindó por un 2025 mejor, lleno de salud, amor, paz y prosperidad”.

Sin embargo, en cuanto a una posible reconciliación, Levy fue claro al desmentirlo. En una entrevista con el periodista Jordi Martin de ‘El gordo y la flaca’ (Univision), el actor cubano aclaró en qué términos está su relación con Elizabeth Gutiérrez.

William Levy aclara si volvió con Elizabeth Gutiérrez

“Ayer tuve una conversación con William Levy”, comenzó Martin, quien luego citó las palabras del actor:

“No he vuelto con Elizabeth Gutierrez, ni voy a volver. No pasa por mi cabeza. El día 31 de diciembre yo me voy a esa casa con mi hija y con la familia de la novia de mi hijo, pero para nada me fui con Elizabeth Gutiérrez”, es el mensaje que supuestamente le dio el actor.

Levy enfatizó que su decisión era pasar tiempo con sus hijos y no con su expareja. “Quiero estar con mis hijos. Estoy soltero”, reiteró, según Jordi Martin.

Elizabeth Gutiérrez y William Levy sorprendieron al dejarse ver en el mismo lugar celebrando Año Nuevo / Instagram

Elizabeth Gutiérrez seguiría enamorada de William Levy

Martin también reveló que Elizabeth Gutiérrez había mostrado en privado su deseo de pasar las fiestas con Levy. Según el paparazzo, Gutiérrez habría llamado a la hermana de Levy para confesar que lo extrañaba y esperaba compartir la Navidad con él.

“Elizabeth sigue enamorada de William”, comentó Martin. Y agregó que, aunque Levy no tenía intención de retomar la relación, por el bien de la familia aceptó pasar unos días con ella y con los hijos de ambos. No obstante, el actor dejó en claro que no estaba en pareja con Gutiérrez: “Me recalca que está soltero”, dijo Martin.

A la vez, el paparazzo destacó que aquellos que conocen a Levy saben que no hay espacio para una reconciliación. "Él tiene claro que no va a volver con Elizabeth”, apuntó Martin, quien también destacó que Levy es un “padrazo” y que no hay nada de malo en que haya pasado unos días con su ex, siempre por el bienestar de sus hijos.

Elizabeth Gutiérrez / Instagram: @gutierrezelizabeth_

William Levy terminó romance con Miss Chile, ¿por qué?

Además, Martin desmintió rumores sobre una nueva relación de Levy con Emilia Dides, Miss Chile y exparticipante de Miss Universo, tras algunos coqueteos en redes sociales entre ambos.

“Hace un mes estuve en México. Entrevisté a Miss Chile, que era la pareja de William Levy, pero quiero aclarar que han terminado. William Levy se sintió un pelín decepcionado con Emilia y decidió poner fin al contacto. Así que les puedo decir en exclusiva que está soltero”, afirmó Martin.

Hasta ahora, Elizabeth Gutiérrez no ha emitido ninguna respuesta a las declaraciones de Levy.

