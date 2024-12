Elizabeth Gutiérrez comparte nuevas fotos y aseguran que luce mejor sin William Levy: “Brillas mejor solita”

Elizabeth Gutiérrez ha vuelto a cautivar a sus seguidores en Instagram con una serie de fotografías que reflejan su belleza, estilo y determinación.

A sus 45 años, la actriz y presentadora ha demostrado que la separación de William Levy no ha hecho más que fortalecer su confianza. En esta nueva etapa de su vida, Elizabeth resalta con un elegante vestido negro que le queda perfecto, dejando claro que sigue brillando tanto por dentro como por fuera.

Luego de su separación con el actor cubano William Levy, Elizabeth ha expresado públicamente su deseo de retomar su carrera frente a las cámaras, con un renovado entusiasmo.

La separación, que fue en medio de la polémica, no ha sido fácil para ninguno de los dos, y fue el propio William quien recientemente rompió el silencio sobre su ruptura en una entrevista con ‘El gordo y la flaca’.

“Se han dicho muchas mentiras, muchas cosas, me han difamado”, mencionó William, quien habló abiertamente sobre los difíciles momentos que han atravesado tras su separación y cómo ha afectado a sus hijos.

“Le he dado lo mejor del mundo, pero es que no es solamente ella la que necesita recibir. Aquí la mujer no se puede sentar y recibir solamente del hombre. El hombre también necesita recibir de una mujer, y no cosas materiales, sino amor, respeto, admiración. Hay cosas que también a mí me faltan, y me han faltado todos estos años”, agregó el actor, haciendo referencia a lo que faltó en su relación.

Las fotos de Elizabeth Gutiérrez que se llenaron de halagos

Las espectaculares fotos de Elizabeth Gutiérrez no pasaron desapercibidas en las redes sociales. La actriz presumió un ajustado vestido negro que acentuó sus curvas y mostró su figura en todo su esplendor. Su maquillaje delicado, con labios rojos y un elegante moño, añadió un toque sofisticado a su look. Completando su atuendo con tacones con detalles dorados, Elizabeth Gutiérrez deslumbró con su elegancia y belleza. Esto fue interpretado por sus seguidores como un mensaje potente: su separación no ha hecho más que fortalecer su confianza.

Con una postura firme y decidida, Elizabeth demuestra que sigue siendo una inspiración para muchas mujeres alrededor del mundo, recordando a todos que se puede salir adelante con fuerza y determinación.

Las redes reaccionan a las nuevas fotos de Elizabeth Gutiérrez

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, y los seguidores de Elizabeth no dudaron en llenarla de elogios y buenos deseos. Los comentarios fueron llenos de admiración y apoyo:

“Dios te acompañe en cada nuevo paso. Eres muy bella y da gusto escuchar cómo te expresas. Cuida siempre de tus hijos como lo hiciste siempre. ¡Bendiciones!”.

“Ninguna con las que se ha enredado el ex le llegan ni siquiera a los talones a Eli. Eres única y brillas mejor solita”.

“Elizabeth, te mereces a alguien mucho mejor que William. No tienes nada que envidiarle a ninguna mujer, lo tienes todo, solo disfruta tu belleza”.

“Siempre lo he dicho, esta mujer es la más hermosa! @gutierrezelizabeth_ para atrás ni para coger impulso! El mundo es tuyo”.

“Estás bellísima Elizabeth, te ves súper clásica y elegante. Tus hijos se deben sentir súper orgullosos de tener una mamá tan hermosa, tan entregada a ellos, tan amorosa y tan dama en todo el sentido de la palabra”.

“Cuando Dios cierra una puerta, siempre abre una ventana. Y esa ventana te resplandece todavía más”.

Estas respuestas son solo una muestra del apoyo que Elizabeth Gutiérrez está recibiendo de sus seguidores, quienes la ven no solo como una mujer hermosa, sino como un ejemplo de fortaleza y resiliencia.

