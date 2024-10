William Levy advierte tener información comprometedora sobre Elizabeth Gutiérrez, según Jordi Martín

El paparazzi español Jordi Martín ha revelado nuevos detalles sobre la separación de William Levy y Elizabeth Gutiérrez. En una conversación reciente con el actor cubano, Martín compartió las reflexiones y sentimientos que Levy le expresó tras la aparición de Gutiérrez en el programa ‘Despierta América’ donde respondió a las declaraciones de su expareja en una entrevista con ‘El gordo y la flaca’

Durante dicha entrevista, Elizabeth Gutiérrez aseguró que jamás hablaría mal del padre de sus hijos también reveló que jamás ha querido lastimarlo, por respeto a su familia aseguró que no daría declaraciones sobre William Levy, pero sí mencionó que ella también lo dio todo en su relación.

Mira: Elizabeth Gutiérrez reacciona a entrevista de William Levy en Despierta América: “Muy desafortunado”

Jordi Martín revela plática con William Levy; esto piensa de la respuesta de Elizabeth Gutiérrez

Jordi Martín, colaborador de ‘El gordo y la flaca’ (Univision), aseguró a los conductores del programa, Lili Estefan y Raúl de Molina, que Levy había permanecido en silencio durante mucho tiempo por consideración a sus hijos. El actor le confesó: “Jordi, yo he estado en silencio por respeto a mis hijos pero ya no he podido más”.

Según Martín, fue Elizabeth quien tomó la iniciativa de hablar primero sobre su separación hace ocho meses, cuando concedió una entrevista exclusiva a la revista '¡Hola!’. Mientras tanto, Levy prefirió mantenerse al margen y evitar declaraciones que pudieran afectar a sus hijos.

¿William Levy pide que Elizabeth que no hable más de él?

El paparazzi también cuestionó a Levy sobre la reciente aparición de Elizabeth Gutiérrez en el programa matutino de Univision, donde reaccionó a la entrevista del actor en ‘El gordo y la flaca’.

Levy expresó su sorpresa y molestia: “Me dice ‘me sorprende porque si ella dice que quiere paz y que quiere la unidad familiar. El primer paso que debe hacer es no ir a un plató de televisión a hablar, que se mantenga callada’”.

Para el actor, la coherencia en este tipo de situaciones es clave, y considera que hacer declaraciones en medios no contribuye a un ambiente de paz y respeto mutuo, especialmente cuando sus hijos están en medio de la disputa.

William Levy tendría información comprometedora de Elizabeth Gutiérrez

En la conversación con Martín, Levy hizo mención de un episodio que involucró a la policía y que le causó “tantísimo dolor”. Con evidente molestia, Levy recordó: “Yo lo que no entiendo cómo Elizabeth dice que ella me protege, que dijo que me quería proteger en un post, y con esa llamada que hizo a la policía podía haber destruido por completo mi carrera. Ella no es consciente de que no solamente destruía mi carrera, sino que destruía la vida de mis hijos porque quien mantiene la familia, mis hijos, el colegio y la casa soy yo”.

A pesar de este sentimiento de decepción, Levy afirmó que continuará en silencio “por respeto a sus hijos”. Sin embargo, Jordi Martín aseguró que el actor tiene en su poder información comprometida sobre Elizabeth, que de ser revelada, podría afectarla seriamente:

“Me avisa y me advierte que tiene información muy comprometida de Elizabeth que no piensa sacar de momento, pero en caso de sacarla dejaría muy mal a Elizabeth”. Jordi Martín

Mira: Elizabeth Gutiérrez lanza polémico mensaje tras declaraciones de William Levy

Elizabeth Gutiérrez y William Levy ya no / Instagram

Levy busca paz y una relación cordial

A pesar de los recientes conflictos, Levy expresó su deseo de evitar una guerra mediática y alcanzar un acuerdo pacífico. Según Martín, el actor le pidió a Elizabeth mantener la calma y ser prudente:

“Dice ‘yo no quiero iniciar una guerra, Jordi, yo quiero paz, yo lo que quiero es paz, yo quiero seguir trabajando, estoy trabajando fuerte, estoy fuera de mi casa y lo único que le pido a Elizabeth es que se mantenga calmada, que tenga paz, que esté con mis hijos y que no se dedique a difamarme. Si Elizabeth tiene una actitud correcta y positiva seguro que las cosas van a mejorar muchísimo’”.

Mira: William Levy rompe el silencio sobre su divorcio de Elizabeth Gutiérrez y se defiende:"He sido un gran padre”