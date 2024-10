Elizabeth Gutiérrez reacciona a entrevista de William Levy en Despierta América: “Muy desafortunado”

En una reciente entrevista con Jordi Martín para el programa El gordo y la flaca Univisión, William Levy finalmente rompió el silencio sobre su polémica separación de Elizabeth Gutiérrez, la madre de sus hijos. El actor cubano se defendió de las acusaciones que han surgido en su contra, señalando que son “muy graves” y que está considerando tomar acciones legales contra quienes lo han difamado.

Levy abordó directamente los rumores que han circulado desde su ruptura, incluyendo un incidente donde una patrulla acudió a su casa por un supuesto altercado doméstico. En ese momento, se especuló que el actor habría empujado a su hija para que no descubriera que estaba con otra mujer y que además habría maltratado a Elizabeth. En su defensa, William fue claro: “Son mentiras”.

Elizabeth Gutiérrez en Despierta América / Captura de pantalla

William Levy habla de su papel como padre

Durante la entrevista, Levy destacó su compromiso como padre y cómo ha intentado siempre dar lo mejor a su familia. “He sido un gran padre y el tiempo que estuve con Elizabeth le di lo mejor. A mis hijos les he proporcionado una educación increíble, mucho más de lo que ella y yo tuvimos”, afirmó.

Sin embargo, también dejó entrever que su relación con Elizabeth no siempre fue recíproca.

“Le he dado lo mejor del mundo, pero es que no es solamente ella la que necesita recibir. Aquí la mujer no se puede sentar y recibir solamente del hombre. El hombre también necesita recibir de una mujer, y no cosas materiales sino amor, respeto, admiración. Hay cosas que también a mí me faltan, y me han faltado todos estos años”, agregó el actor, sugiriendo que estas carencias fueron parte de los problemas en su relación.

Elizabeth Gutiérrez responde con discreción en ‘Despierta América’

Por su parte, Elizabeth Gutiérrez prefirió mantenerse reservada sobre las declaraciones de William Levy. Durante su intervención en el programa Despierta América, la actriz dejó claro que no tenía intención de hablar públicamente sobre su ex pareja y padre de sus hijos. “Es un tema que nos afecta a todos, lo primordial son mis hijos, por eso no voy a hablar de la entrevista. No voy a seguir con esto de lleva y trae porque no beneficia a nadie”, expresó.

Elizabeth subrayó que no quiere participar en una dinámica de acusaciones y rumores, señalando que cualquier cosa que deba decirle a William, se lo dirá directamente.

Además, la actriz insistió en que su enfoque principal es proteger a sus hijos y evitar el conflicto mediático. “Nunca he hablado mal de William porque es el padre de mis hijos. Ellos lo adoran y lo aman y cualquier cosa que le pase a él o a mí los afecta a ellos”, afirmó, dejando claro que no buscará alimentar la controversia.

Elizabeth Gutiérrez y William Levy / Archivo TVNotas

Elizabeth Gutiérrez revela que hubo problemas de comunicación con William Levy

Respecto a las causas de su ruptura, Elizabeth admitió que la falta de comunicación fue un factor clave en la separación y la serie de polémicas que se han generado.

“Yo hablaba de una cosa, él entendía otra y viceversa. Creo que no supimos manejar y se nos fue de las manos. Muy desafortunado porque los dos siempre luchamos por nuestra familia y vernos en una situación así, cuando siempre tratamos de mantenernos en privado”, explicó, lamentando la atención mediática que rodeó el fin de su relación.

Elizabeth Gutiérrez desconoce que le faltó a William Levy en su relación

Sobre las afirmaciones de Levy de que le faltaron amor, respeto y admiración, Elizabeth respondió con sinceridad:

“No puedo responder eso porque incluso se lo dije a él: te di todo de mi persona, te di todo lo que pude dar. Así soy en cada aspecto de mi vida, lo doy todo para no sentir que pude haber dado más”. Elizabeth Gutiérrez

Finalmente, Elizabeth concluyó en que está enfocada en su propio bienestar y en la protección de su familia.

“Estoy tratando de enfocarme en lo positivo. Han aparecido personas que llamo ángeles apoyándome y ayudándome. No es fácil vivir esto, y menos públicamente. Estoy tan afortunada y bendecida”, dijo, destacando que prefiere hablar con sus acciones y seguir adelante con sus sueños y metas.

“Quisiera hablar, pero lo haré con mis acciones, cumpliendo mis sueños y enfocándome en lo bueno de mi vida: mis hijos, mi carrera y las personas que me aprecian”, concluyó Gutiérrez.

