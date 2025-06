Raúl de Molina, conductor de ‘El gordo y la flaca’, se sometió a una cirugía, ¿cuál es su estado de salud?

Desde hace algunas semanas, Raúl de Molina no ha estado presente en ‘El gordo y la flaca’. La mayoría de los internautas dieron por hecho que el presentador estaba de vacaciones, por lo que no se preocuparon demasiado en aquel entonces.

No obstante, las alarmas se encendieron después de que, en la reciente transmisión en vivo del programa, Juan Espinoza, también conocido como ‘Carlitos productor’, mencionara que no había tenido comunicación con Raúl: “Le escribí un mensaje y Raúl no me ha contestado”, indicó.

En medio de la incertidumbre, se dio a conocer que el presentador se había sometido a una cirugía, siendo esa la razón de su ausencia en el show.

Raúl de Molina / Redes sociales

¿Por qué operaron a Raúl de Molina, conductor de ‘El gordo y la flaca’?

En entrevista para People, la productora de ‘El gordo y la flaca’, Mariela Cardona, contó que, si bien tampoco ha tenido contacto con Raúl de Molina últimamente, sabe que se sometió a una operación.

Productora de ‘El gordo y la flaca’ “No han dejado de preguntar en dónde está Raúl. Lo único que te puedo decir es que no está de vacaciones, fue una cirugía. Raúl tiene un problema fuerte”

Sobre cuándo regresará al programa, Cardona indicó que el conductor volverá el próximo lunes 23 de junio y será él mismo quien explicará toda su situación.

Por otra parte, la influencer de espectáculos ‘Chamonic3’, a través de Instagram, reveló que el motivo de la cirugía había sido por una cuestión “estética, pero necesaria”. También dejó ver que hubo complicaciones en su recuperación, ya que, aparentemente, su regreso al programa estaba programado para el pasado lunes 16 de junio.

“Según el lunes pasado iba regresar, pero tomó 1 semana más para recuperarse. Me preguntan también, ¿de que según operó?, pues me contaron que fue algo estético, pero necesario. Él lo contará el lunes próximo”, indicó.

¿Cuáles han sido los problemas de salud de Raúl de Molina, conductor de ‘El gordo y la flaca’?

En agosto del 2024, Raúl de Molina tuvo un percance durante una transmisión de ‘El gordo y la flaca’, teniendo que ser hospitalizado.

“Me empecé a sentir mal después de la historia de Juan Gabriel. Me empezaron escalofríos en el cuerpo y estos escalofríos los tengo hace como una semana... pero me sentí tan mal que casi me desmayo aquí”, relató.

En aquel entonces, la situación no pasó a mayores y, tras una evaluación médica, pudo regresar al foro. Aparentemente, todo habría sido una cuestión de la presión.

“Me hicieron un electrocardiograma, todo salió perfecto, me sacaron sangre”, dijo con su peculiar sentido del humor.

Raúl de Molina / Redes sociales

¿Quién es Raúl de Molina, conductor de ‘El gordo y la flaca’?

Raúl de Molina es el títular de ‘El gordo y la flaca’,

Nació el 29 de marzo de 1959 en La Habana, Cuba. Actualmente tiene 65 años.

Tras emigrar a los Estados Unidos cuando era joven, estudió fotografía y trabajó en diversos medios.

Desde 1998, conduce ‘El gordo y la flaca’. Se ganó el corazón del público por su sentido del humor.

Está casado con Milly de Molina y tienen una hija.

Ha reconocido públicamente que ha lidiado con problemas debido al sobrepeso, por lo que participa en campañas para promover la buena alimentación y el ejercicio.

Es considerado como una de las figuras más influyentes de la televisión en español de Estados Unidos.

