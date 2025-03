¿El programa ‘El gordo y la flaca’ saldrá del aire? Raúl de Molina lo revela

Las especulaciones sobre la salida del programa ‘El gordo y la flaca’ causaron revuelo entre televidentes y usuarios en redes sociales. Sin embargo, el mismo conductor Raúl de Molina aclaró estos rumores en medio de una entrevista con Clarissa Molina.

Ambos conductores hablaron acerca de su trayectoria en la industria del espectáculo. No obstante, lo que llamó la atención fue sobre si saldrá del aire el programa que ha cumplido casi 30 años en la televisión hispana en Estados Unidos. ¿Qué respondió?

Lili Estefan y Raúl de Molina / Instagram: @liliestefan

Te puede interesar: ¡'Sale el sol’ podría terminar! Enfrentaría demanda millonaria, aseguran

¿Qué dijo Raúl Molina sobre el final de ‘El gordo y la flaca’?

En medio de la plática entre Clarissa Molina y Raúl, fue inevitable cuestionarle si era cierto que muy pronto llegará el final de ‘El gordo y la flaca’. Sin mayor tapujo, el conductor respondió:

“Yo creo que va a haber un último día de ‘El gordo y la flaca’. ¿Tú sabes algo?”, bromeó.

Raúl Molina / Captura de pantalla/ @elizabethcurieloficial

Sin embargo, más serio, apuntó que muy pronto podría salir del aire dicha emisión, tal como ha sucedido con otros programas exitosos. No obstante, se dijo desconocer si hay una fecha exacta para que ‘El gordo y la flaca’ termine, tras 27 años.

“Llevamos 27 años. Algún día tiene que terminar, pero le va bien. El show gana mucho dinero. No sé”, dijo,

Aunque sus palabras fueron totalmente ambiguas, habría dado a entender que no hay planes de que el afamado programa salga del aire pronto.

Mira: Wendy Guevara ¿¡a nada de integrarse a ‘Sale el sol’!?

Raúl de Molina revela si tiene planes a futuro en dado caso de terminar ‘El gordo y la flaca’

Clarissa también le preguntó cómo se sentiría, en dado caso de que el programa que lo ha visto crecer como presentador pudiera terminar. Ante esto, Raúl dejó que sí estaría triste, pero encontraría un nuevo reto al cual someterse.

“Pudiera hacer otra cosa”, dijo Raúl de Molina a Clarissa.

Eso no es todo, al finalizar este gran encuentro, el compañero de Lili Steffan confirmó que está en proceso de lanzar un libro con la editorial ‘Planeta’. Este traerá consigo las fotografías que ha tomado alrededor de todo el mundo.

“Va a ser un pequeño ‘coffee table book’ que van a sacar a final de año y es una de las cosas que yo quería hacer”, concluyó.

Lili Estefan y Raúl De Molina. / Instagram:@elgordoylaflaca

¿Quién es Raúl de Molina?

Raúl de Molina es un periodista, presentador y comentarista cubano-estadounidense, conocido por ser el conductor del programa de espectáculos ‘El gordo y la flaca’ de Univision, junto a Lili Estefan.

Antes de su éxito en televisión, trabajó como fotoperiodista. Cubrió diversos eventos de Hollywood y figuras políticas.

También ha participado como invitado en shows como ‘The view’ y ‘Live with Kelly and Ryan’.

Así lo dijo Raúl de Molina: