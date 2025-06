Raúl de Molina, conductor de ‘El gordo y la flaca’, fue hospitalizado tras cirugía: “Había perdido sangre”

La salud de Raúl de Molina, conductor de ‘El gordo y la flaca’, ha sido motivo de preocupación en las últimas semanas. Y es que, en su momento, Mariela Cardona, productora del programa, dio a conocer que se había sometido a una cirugía.

Si bien no dio muchos detalles, la influencer especializada en espectáculos ‘Chamonic3’ mencionó que la operación fue “estética, pero necesaria”. También señaló que su regreso al programa estaba programado para el pasado 17 de junio. Sin embargo, tuvo que aplazarse debido a algunas complicaciones de salud, algo que generó aún más incertidumbre.

Tras casi un mes de ausencia de ‘El gordo y la flaca’, Raúl de Molina reapareció via zoom y habló sobre la intervención a la que se sometió, así como de las complicaciones que surgieron durante su reacuperación y por las que tuvo que ser hospitalizado de emergencia.

Raúl de Molina / Redes sociales

Te podría interesar: ¿El programa ‘El gordo y la flaca’ saldrá del aire? Raúl de Molina lo revela

¿A qué cirugía se sometió Raúl de Molina, conductor de ‘El gordo y la flaca’?

Raúl de Molina contó que se había sometido a una panniculectomía, una operación para retirar el exceso de grasa y piel acumulada en la parte baja del abdomen, normalmente, para lidiar con las secuelas de una pérdida de peso significativa.

“Me quitaron en la operación 15.4 libras de pellejo (68 kilos) y gordura que me caía en la barriga. No podía nadar, no podía hacer ejercicio. Me molestaba mucho. Lo hice con un doctor que me recomendaron muchísimas personas”, expresó.

Si bien la operación salió bien, durante la recuperación en casa comenzaron a surgir graves complicaciones, por las cuales fue internado en una clínica.

No te pierdas: Raúl de Molina de “El Gordo y la Flaca” de Univisión se pone mal durante transmisión y termina en urgencias

¿Por qué Raúl de Molina, conductor de ‘El gordo y la flaca’, fue hospitalizado de emergencia?

Con el paso de los días, Raúl de Molina comenzó a sentir dolores muy fuertes en el cuerpo. Al ir a una evaluación médica, le recetaron unos medicamentos que terminaron por empeorar su situación.

Y es que estas pastillas podrían afectar el proceso de coagulación y cicatrización. Tras 10 días de haber sido dado de alta, se desmayó en su casa y estaba perdiendo mucha sangre, por lo que su hija tuvo que llamar al 911.

Raúl de Molina “Lo último que me acuerdo es cuando me despierto y veo a mi hija llamando al 911. Me llevaron al hospital, había perdido sangre por los lados en donde tenía las salidas. Cuando te operan te ponen unos tubos para drenaje y me tuvieron que poner transfusión de sangre y a las 10 de la noche de ese día decidieron que me iban a operar para limpiar por dentro y volver a cerrar”

Luego de una revisión, los médicos decidieron volverlo a operar para evitar una sepsis, ya que la herida se había abierto. Afortunadamente, la segunda cirugía salió bien y pudo regresar a su casa a los tres días.

“Me pasé en el hospital tres días, eso lo hicieron para prevenir una sepsis. Llegué a mi casa, empecé a caminar y se me abrió la herida después de cinco días, el único problema es que tengo un poco la herida abierta, pero voy al hospital a tratamiento. Pero estoy bien, tengo la presión bien. Estoy en mi casa con mi esposa y mi hija”, concluyó.

Raúl de Molina / Redes sociales

Lili Estefan, conductora de ‘El gordo y la flaca’, llora por la salud de Raúl Molina

Aunque se sabe que Raúl de Molina está recuperándose en casa, los colaboradores de ‘El gordo y la flaca’ se mostraron muy preocupados, principalmente, Lili Estefan, su compañera de conducción, quien, entre lágrimas, le mandó un emotivo mensaje.

“Mi gordo bello. No es lo mismo estar sin ti. Tú no sabes lo que te extrañamos. No tenemos a quién molestar. Así que apúrate, regresa para acá. Felicidades (por tu cirugía), sé que llevas años pensando en esto y creo que es un sueño hecho realidad”, indicó.

Asimismo, los internautas le han manifestado sus mejores deseos al conductor para que se recuperara pronto y pudiera regresar al show.

Mira: Lili Estefan y Raúl de Molina recibirán sus estrellas en el Paseo de la fama de Hollywood