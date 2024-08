Raúl de Molina de “El Gordo y la Flaca” de Univisión se pone mal durante transmisión y termina en urgencias

Raúl de Molina, conocido por su simpatía, buen humor y, sobre todo, su honestidad con el público, siempre ha sido transparente al compartir detalles de su vida, incluida su salud.

Recientemente, el conductor de ‘El Gordo y la Flaca’ (Univision) vivió un momento preocupante al sentirse mal en pleno estudio de televisión, lo que lo llevó a ser trasladado de urgencia al hospital. Tras el susto, fue el mismo Raúl quien relató lo sucedido.

El pasado 28 de agosto, durante la emisión del programa, Raúl comenzó a mostrar síntomas que encendieron las alarmas, no solo en él, sino también en su compañera Lili Estefan y todo el equipo.

Checa: Actor de la voz de Shrek lanza comunicado sobre su completa inocencia tras su liberación

Conductores narran terrible susto que vivieron en ‘El Gordo y la Flaca’

“Ayer, terminando el programa, terminé siendo el chofer ambulancia de mi querido Raúl de Molina que, en medio del programa, alguien se dio cuenta de que Raúl se sentía mal”, relató Lili, quien se mostró preocupada por su amigo.

Afortunadamente, lo que parecía ser un episodio grave resultó no serlo, y Raúl pudo regresar al foro para contar su experiencia.

Lili Estefan agradeció a Raúl de Molina, quien aseguró le salvó la vida, luego de que la mandara al hospital. / Facebook: Lili Estefan

¿Qué le pasó a Raúl de Molina, conductor de ‘El gordo y la flaca’?

“Me empecé a sentir mal después de la historia de Juan Gabriel. Me empezaron escalofríos en el cuerpo y estos escalofríos los tengo hace como una semana... pero me sentí tan mal que casi me desmayo aquí”, explicó Raúl, quien narró cómo los síntomas lo llevaron a un momento de gran angustia.

“Entonces todo el mundo se preocupa. Querían llamar al 911. Lili cargó conmigo. Llamó a Gloria Estefan. Llamó a toda la familia para que en un hospital cercano a Univision me llevaran para allá”, continuó, detallando que en el hospital fue recibido por una prima de Lili, quien es enfermera. “

Checa: LCDLFMX: Adrián Marcelo da emotivo mensaje a Gomita, Karime y Briggitte en la cena de nominados

Raúl de Molina en el hospital / Captura de pantalla: El gordo y la flaca

Me empiezan a ver, me subió la presión de momento mucho, tenía todo el cuerpo frío, frío, frío”. Raúl de Molina

Lili, con su característico sentido del humor, no dejó pasar la oportunidad de agregar algunos detalles jocosos a la versión de su compañero.

“Raúl, tú lo estás explicando muy bien. No, no era así, señores. Raúl llegó así: ‘¡Ay! ¿Dónde está Mily? ¡Llámenme a Mily!’”, comentó Lili, imitando los gritos de Raúl. “‘Lili, ¿me voy a morir?’ y yo: ‘Raúl, te vas a morir, pero no hoy. Ay, se ponía llorar y las enfermeras no podían creer que era Raúl de Molina”, agregó, y causó risas al recordar cómo el personal del hospital apenas podía creer que se trataba del famoso presentador.

Raúl, siempre dispuesto a tomarse las cosas con humor, continuó su relato:

“Me hicieron un electrocardiograma, todo salió perfecto, me sacaron sangre”. Raúl de Molina.

Raúl de Molina agradece apoyo de su producción

“Me fui al hospital en Mercedes convertible, pero bueno”, bromeó Raúl, antes de agradecer a Lili y a todo el equipo por su apoyo incondicional.

A pesar de que le recomendaron no asistir al programa al día siguiente, Raúl decidió presentarse, demostrando su compromiso con el público. Incluso compartió que, después de ser dado de alta, se presentó en una gala a la que había confirmado su asistencia, aunque solo estuvo unos momentos, para cumplir con su compromiso.

Checa: ¿Gomita copia los looks a Gala Montes en LCDLFMX? Esta sería la prueba