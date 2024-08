LCDLFMX: Adrián Marcelo da emotivo mensaje a Gomita, Karime y Briggitte en la cena de nominados

El pasado miércoles 28 de agosto, los habitantes votaron para nominar a cinco famosos que aún se encuentran dentro de La casa de los famosos México. En esta ocasión, las nominaciones fueron cara a cara.

En esta sexta semana, tres integrantes del cuarto Tierra están nominados, por lo que corren el riesgo de salir del reality show, ya que para el público no son los favoritos del programa.

Los cinco nominados de esta semana son:



Adrián Marcelo (Cuarto Tierra)

Gomita (Cuarto Tierra)

Sian Chiong (Cuarto Tierra)

Karime Pindter (Cuarto Mar)

Briggitte Bozzo (Cuarto Mar)

Mira: ¿Chessman entrará a ‘La casa de los famosos México’ para enfrentar a Adrián Marcelo?

¿Quién ganó la salvación de la sexta semana?

El jueves 29 de agosto, LCDLFMX vivió una emocionante gala, ya que se llevó a cabo el robo de salvación. Arath de la Torre, Sian Chiong y Ricardo Peralta se convirtieron en los tres finalistas que compitieron para arrebatarle el beneficio a Agustín, el líder de la semana.

Finalmente, quien se enfrentó a Agustín fue Sian Chiong. Ambos participantes avanzaban según el color del pañuelo que sacaban de un cinturón lleno de cajas sorpresa. El primero en llegar a la meta sería declarado el ganador.

El modelo argentino superó al actor cubano y, tras su victoria, se le advirtió que tiene estrictamente prohibido revelar a los demás habitantes a quién salvará. Será este viernes 30 de agosto cuando se revele su decisión.

Mira: Gala Montes rompe en llanto por posible eliminación de Briggitte y Karime ¿Adiós ‘las Chicas superponedoras’?

Agustín Fernández / IG: @agus.fernandez

¿Adrián Marcelo se despidió sus compañeras de La casa de los famosos México?

El pasado jueves, tras finalizar la gala de salvación en La casa de los famosos México, los cinco nominados tuvieron una emotiva cena en la que Adrián Marcelo aprovechó para despedirse de sus compañeras Karime Pindter, Briggitte Bozzo y Gomita, en caso de que él salga o ellas salgan. El villano del reality expresó palabras emotivas hacia cada una de ellas, para mostrar su cariño, agradecimiento y respeto hacia ellas, según dijo.

Dirigiéndose a Gomita, compañera de su cuarto Tierra, Adrián comentó: “Siempre tienes una palabra indicada y eso créeme que lo extrañaré muchísimo. Aprendo de ti en cada plática que tenemos, cada desvelada hasta las 4 o 5 de la mañana que nos apagan la luz. Me quedo siempre con un gran sabor de boca. He aprendido muchísimo de ti, de tus experiencias, de tus anécdotas. Espero seguirlo haciendo, no solo aquí sino afuera. Te quiero, te adoro”.

Luego, refiriéndose a Briggitte Bozzo, destacó su fortaleza y resiliencia: “Briggi, sé que hemos tenido nuestras diferencias, que a veces no nos las decimos, y eso es lo que admiro muchísimo de ti. Siempre tienes una sonrisa. Siempre presentas tu mejor versión a las personas, aun cuando estás enojada. Tienes palabras delicadas para decir las cosas que incluso no te gustan. Eso es algo bien valioso. Admiro tu entereza, tu fortaleza, porque sí, es la quinta ocasión en la placa y en ninguna has perdido tu esencia maravillosa”.

Finalmente, Adrián expresó su admiración por Karime Pindter, mencionando: “Desde la primera vez que te vi en Acapulco Shore, te he admirado siempre. Desde que te vi, siempre dije: ‘Esta chica tiene magia, tiene algo’. Una mujer que no en vano muchísimas mujeres siguen. Has librado dos placas porque la gente te quiere… pero nos has mostrado que no solo te has quedado con esa faceta que a mí me encanta, me sigue encantando, y jamás me arrepentiría de decirlo porque en verdad eres tú. Te atreves a ser tú y eso inspira a muchas chicas”.

Adrián Marcelo se despidió con emotividad de sus compañeras, dejando en claro el cariño que ha desarrollado por ellas durante su estancia en el programa. Quedó a un lado su papel de villano y las palabras duras. ¿Le crees?

Te puede interesar: LCDLFMX: ¿Sian Chiong sería el sexto eliminado del reality? Así irían las votaciones hasta el momento