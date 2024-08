¿Chessman entrará a ‘La casa de los famosos México’ para enfrentar a Adrián Marcelo?

La participación de Adrián Marcelo en ‘La casa de los famosos México’ ha sido fuertemente criticada, pero también aplaudida por televidentes e internautas en redes sociales. La mayoría ha llenado de malos comentarios al regiomontano por sus polémicas formas de actuar en ‘La casa’.

Por esta razón, algunas celebridades han tundido al creador de contenido. Esto principalmente por los encontronazos que ha protagonizado con Arath de la Torre y Gala Montes.

Ahora, ‘Chessman’, campeón latinoamericano de la Triple A no dejó pasar la oportunidad de lanzarse en contra de Adrián Marcelo. Incluso, señaló que ¡quiere entrar a ‘La casa de los famosos México’ para enfrentarlo!

El luchador Chessman quiere entrar a ‘La casa de los famosos México’ para enfrentar a Adrián Marcelo

Recordemos que el luchador profesional y Adrián Marcelo protagonizaron un fuerte encontronazo en 2023, el cual se volvió tendencia en todas las redes sociales.

Ahora, Chessman estaría dispuesto a enfrentar al conductor de televisión y “terminar” lo que empezó en aquel entonces.

A través de una entrevista para ‘Posta deporte’, Kevin Citlali Zamora, nombre real del luchador, señaló a Adrián de “misógino” y destacó que está dispuesto a entrar a ‘La casa’ o bien esperarlo a que salga del reality para ponerlo en su lugar.

“Pin… misógino de mier... Que no tiene madre, no es mi problema, pero todos tenemos madre, hijas, esposas y no tiene derecho de hablar mal de las mujeres. Y estoy hablando de ti, Adrián Marcelo”, dijo Chessman.

Fue así que lanzó una fuerte advertencia:

“En cuanto él salga o yo entre a la casa, ahí se va (a terminar todo). Y si no lo terminamos ahí, lo terminamos en un ring”. Chessman

Finalmente, el gladiador remarcó que enfrentar a Marcelo será la mejor manera de concluir la cuenta que tiene pendiente con él.

“Se tiene que terminar lo que empezó. Los ciclos de la vida, del trabajo, deportivos, todos se tienen que terminar porque si no se quedan inconclusos. Ni él está satisfecho, ni yo ni la gente y aquí estamos por la gente”, concluyó.

Así lo dijo Chessman:

—Chessman: Pinche misógino de 💩... Adrián Marcelo, de verdad ruégale a Dios que no entre a la casa, porque entrando te voy a poner una chinga.



¿Se imaginan que Chessman entrara en un congelados? 😂💣🔥#LCDLFMx2#LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamososMx2 pic.twitter.com/mnoZyYwLAb — Emmanuel Páez-Pérez (@EmmanuellePaez) August 29, 2024

¿Qué pasó entre Adrián Marcelo y Chessman?

El pasado 4 de marzo de 2023, Adrián Marcelo vivió momentos de tensión en plena entrevista con Chessman durante un evento de la Lucha Libre. Supuestamente, el conductor hizo comentarios fuera de lugar en contra del luchador y le respondió con una contundente cachetada que casi lo tira al piso.

Aunque muchos internautas dijeron que la pelea podría ser falsa, Marcelo dio a entender que todo fue verdadero y hasta exigió una disculpa por parte de la AAA y el peleador o los iba a demandar.

A raíz de esto, se ofreció una disculpa pública y se suspendió a Chessman por un periodo de dos semanas, quien no quedó muy conforme con la decisión.