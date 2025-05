Reportera de ‘El gordo y la flaca’ protagoniza caída viral al tropezarse con Thalía en Times Square

Una vez más, Thalía demostró por qué es una de las artistas mexicanas más queridas y cercanas a sus fans. La cantante organizó un encuentro espontáneo con sus seguidores en pleno Times Square, Nueva York, que incluyó música, gritos, celulares al aire y hasta una caída inesperada y viral.

El evento se convirtió en un auténtico zafarrancho cuando Thalía, vestida con un look desenfadado y glamuroso, decidió subirse al mostrador de un restaurante en la zona para interpretar algunos de sus éxitos frente a sus fanáticos, quienes no daban crédito de tener tan cerca a su ídolo.

Entre la multitud se encontraba Gelena Solano, reportera del programa ‘El gordo y la flaca', quien había acudido para cubrir el evento organizado por la cantante. Pero lo que parecía una cobertura más terminó en una escena inesperada y hasta cómica: Gelena terminó en el suelo al tropezarse… nada más y nada menos que con Thalía.

¿Cómo ocurrió la caída de la reportera? Así fue el momento exacto con Thalía

La misma Gelena fue quien explicó lo ocurrido a través de sus redes sociales, y dejó claro que la caída no fue provocada por Thalía, sino por la confusión y el caos del momento. “Antes muerta que sencilla. Me crucé con la pierna de Thalía y me fui al piso”, dijo la reportera en su nota con ‘El gordo y la flaca’

Afortunadamente, todo quedó en un susto. Según contó la periodista, Thalía se preocupó por su estado y le envió un mensaje de texto más tarde:

“Me dijo que tenía un dedo hinchado. Pero ella ni cuenta se dio, no fue culpa de nadie, yo misma me le crucé".

Lo que más llamó la atención fue la reacción inmediata de Thalía, quien al ver a Gelena en el suelo se mostró visiblemente preocupada y exclamó: “¡Casi la perdemos!”, mientras ayudaba a levantarla junto con otras personas presentes, quienes siguieron la fiesta y el tono festivo con su artista.

Gelena Solano protagoniza caída al tropezarse con Thalía / Captura de pantalla

La reacción de Thalía al ver a la reportera en el suelo

La reunión improvisada en Times Square formó parte de la estrategia de Thalía para promocionar su nueva música, pero también dejó ver que la cantante conserva su esencia cercana, espontánea y entregada al público. A pesar del alboroto, la intérprete de ‘Arrasando’ no dudó en asistir personalmente a la reportera, gesto que fue aplaudido por los asistentes.

Las imágenes del momento rápidamente circularon en redes sociales, provocando risas, comentarios y miles de reproducciones. Al final, Gelena Solano se tomó con humor la situación y destacó que “estar cerca de Thalía siempre es una experiencia intensa”.

¿Por qué Thalía reunió a sus fans en Times Square?

La reunión no fue casualidad. Thalía citó a sus fans como parte de la celebración y promoción de su nuevo sencillo “Tú amor”, el cual verá la luz el próximo 30 de mayo.

A través de sus redes sociales, la cantante compartió el entusiasmo por el momento vivido y agradeció a quienes se dieron cita:

“¡Un enorme saludo a Nueva York por unirse y ser parte del pop-up de @ravejesusmusic y @thalia en @doscaminos para celebrar nuestro nuevo sencillo TÚ AMOR, que se lanza el 30 de mayo! ¡El pre-save ya está disponible! ”“Gracias a todos los que se unieron a nuestro pop-up ayer @ravejesusmusic @thalia. ¡TÚ AMOR sale este 30 de mayo! ¡Pre-save disponible ya!”