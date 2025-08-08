¿Laura Zapata perdonó a Yolanda Andrade por su estado de salud?: ”No te quiero volver a encontrar”

La actriz Laura Zapata reaccionó públicamente al delicado estado de salud de Yolanda Andrade, quien recientemente dio a conocer que enfrenta dos enfermedades incurables, una de ellas de carácter degenerativo. Debido al historial de conflictos y declaraciones cruzadas entre ambas figuras del medio artístico, se le cuestionó a Zapata acerca de Yolanda y soltó declaraciones contundentes. ¿Qué dijo?

¿Por qué la actriz Laura Zapata y Yolanda Andrade están peleadas?

El distanciamiento entre Laura Zapata y Yolanda Andrade no es nuevo. La rivalidad se encendió años atrás, cuando Andrade hizo comentarios que Zapata consideró ofensivos, especialmente en torno a su relación con su hermana, la cantante Thalía.

Según Zapata, Andrade insinuó públicamente que Thalía la mantenía económicamente. Esta afirmación no solo fue tomada como una agresión personal, sino que también generó tensiones entre las hermanas. “Le pedí a Thalía que aclarara las cosas, y me dijo: ‘Habla tú con ella, no es mi amiga’”, recordó la actriz.

Desde ese momento, la enemistad fue creciendo y se volvió tema recurrente en medios de espectáculos y redes sociales. Aunque Andrade nunca profundizó demasiado en su versión de los hechos, las diferencias entre ambas se volvieron irreconciliables, incluso ahora Yolanda Andrade ha estado delicada de salud.

Laura Zapata y Yolanda Andrade

¿Que dijo Laura Zapata de la salud de Yolanda Andrade, la perdona?

Durante una reciente aparición ante los medios, Laura Zapata se refirió al diagnóstico médico de Yolanda Andrade con palabras que, si bien suenan empáticas, no ocultan la fractura emocional entre ambas: “Pobrecita, que Dios la ayude. No me alegra. Siento feo porque es una mujer joven. Todas las buenas vibras para que se cure”, expresó.

Sin embargo, también dejó en claro que no desea ningún tipo de reencuentro: “No te quiero volver a encontrar en otra vida... entonces, te perdono”, afirmó. Además, recordó la ley del karma: “Todo lo que lanzas en la vida se regresa”, sin aclarar si esto era una indirecta para Yolanda Andrade.

A pesar de ese gesto de perdón, Zapata enfatizó que no mantiene relación alguna con Andrade ni con su entorno: “No espero nada de alguien que no conozco. Ni siquiera conozco a su familia, ni la conozco a ella. La conocí por las agresiones que recibí”.

Yolanda Andrade y Laura Zapata

¿De qué está enferma Yolanda Andrade?

El contexto que enmarca esta reacción es la delicada situación médica de Yolanda Andrade, quien recientemente reveló que enfrenta dos enfermedades incurables, aunque sin dar detalles específicos sobre los diagnósticos. Lo que sí ha confirmado es que una de ellas es degenerativa y afecta su movilidad, habla y coordinación.

Desde que en 2023 sufrió un aneurisma cerebral, la salud de Andrade ha sido un tema recurrente en medios. Fue hospitalizada en varias ocasiones, desarrolló fotofobia y ha sido vista utilizando tanque de oxígeno. En medio de múltiples recaídas, la conductora de Montse & Joe ha intentado tratamientos alternativos e incluso viajó a Tulum en busca de mejoría.

Andrade, con franqueza, expresó hace unos días: “Me puedo morir antes que ustedes, pero eso lo decide Dios”, una frase que conmovió a sus seguidores, quienes han mostrado constante apoyo en redes sociales.

Al momento, Yolanda no ha reaccionado a las palabras de Laura Zapata.

