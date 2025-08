Yolanda Andrade reaparece en televisión, revela dos diagnósticos sin cura: “Me puedo morir antes que ustedes”

A más de dos años de haber sufrido un aneurisma cerebral, Yolanda Andrade reapareció públicamente en televisión y conmovió a sus seguidores al compartir detalles inéditos de su estado de salud, así como de su proceso de recuperación.

A través de una entrevista, Yolanda Andrade, conductora de ‘Montse & Joe’, reapareció en la CDMX, luego de pasar un tiempo en Tulum, y explicó el diagnóstico que le dieron los médicos. ¿Padece una enfermedad incurable?

¿De qué está enferma Yolanda Andrade?

Desde que fue diagnosticada con un aneurisma cerebral en 2023, la salud de Yolanda Andrade ha sido motivo de preocupación. En esta ocasión, la conductora y actriz sorprendió a sus seguidores con su reaparición en televisión, así como por sus declaraciones. Compartió que, eventualmente, perderá la capacidad de caminar y de hablar.

En entrevista para el programa ’Telediario’, Andrade no solo se mostró con total fortaleza por la situación que enfrenta en su salud, también se dijo muy consciente de las secuelas que enfrentará en el futuro por los recientes diagnósticos que le dieron los médicos. Aseguró que padece enfermedades incurables.

“Tengo dos diagnósticos y los dos diagnósticos que tengo no tienen cura, entonces, conclusión: quiere decir médicamente, científicamente, que me puedo morir antes que ustedes, pero eso lo decide Dios”. Yolanda Andrade

“Tengo una enfermedad degenerativa y, poco a poco, bueno, los doctores me han ayudado mucho, poco a poco no voy a poder caminar, no voy a poder hablar”, detalló.

Asimismo, la compañera de Montserrat Oliver externó su gratitud por los mensajes de apoyo que ha recibido de sus seguidores, así como de algunos compañeros del medio artístico en estos momentos tan complicados.

“Sabes que siento algo espectacular en mi persona porque hay mucha gente que me abraza, que no sabía que me conocía, para mí era algo natural, gente que me abraza, que reza por mí, eso no hay manera, amigos que hace muchos años no aparecían ahora aparecen cuando más lo necesito”, agregó.

¿Qué dijo Yolanda Andrade sobre la evolución en su estado de salud?

Eso no es todo, Yolanda Andrade, conductora de ‘Montse & Joe’, subrayó que sigue en recuperación y la ayuda de los doctores ha sido crucial en estos momentos. Mencionó que se sentía mucho mejor en Tulum. Sin embargo, tuvo que regresar a CDMX. No reveló los motivos.

“Me dicen que voy muy bien, me sentía mejor en Tulum, es más fácil caminar en la arena que en el asfalto, pero voy mejorando muy bien”, comentó.

¿Yolanda Andrade lanzará una serie sobre su vida?

Frente a las cámaras, Yolanda Andrade también habló sobre su vínculo con Michel Castro, hijo de Verónica Castro, a quien elogió como un destacado fotógrafo y cineasta. Incluso, la conductora expresó que le encantaría que él se encargara de producir su bioserie.

“Hablé con Michel, nos hablamos y nos queremos mucho, es un gran fotógrafo y cineasta, me gustaría que hiciera mi bioserie, hay cosas que deberíamos compartir los artistas”. Yolanda Andrade

Sin embargo, advirtió que este proyecto no hablará acerca de Verónica Castro, con quien ha asegurado que tuvo un romance: “No es apta para niños”, concluyó.

Actualmente, Yolanda Andrade se mantiene activa en redes sociales. Ha enviado mensajes de esperanza a quienes atraviesan situaciones similares.

