Yolanda Andrade: Tras aparecer en la playa, vidente dice que la conductora tiene algo más que una enfermedad

La salud de Yolanda Andrade ha sido un tema muy comentado en los últimos meses. Desde febrero del 2025, la famosa ha estado ausente de ‘Montse y Joe’, programa que conduce junto a su gran amiga Montserrat Oliver, quien no ha dudado en mandarle mensajes de aliento para que pronto pueda recuperarse y volver al set.

La también actriz no ha dicho mucho sobre su estado médico y solo ha dado limitadas señales en redes sociales para hacerle saber a sus seguidores que, a pesar de todo, se encuentra relativamente bien y enfocada en su tratamiento.

En medio de la incertidumbre, Yolanda reapareció en sus redes sociales al publicar un video disfrutando de la playa, algo que fue tomado por sus fans como una señal de que ya está mejorando y pronto podría volver a las pantallas.

Yolanda Andrade / Redes sociales

¿Cómo está Yolanda Andrade actualmente?

Hace algunos días, Cecilia Andrade, hermana de Yolanda Andrade, compartió desde su Instagram un video en el que se le puede ver a la conductora disfrutando de la playa junto a ella y su hermano Rolando.

“Nada como el tiempo con mis hermanos. Risas, recuerdos y buena comida. Agradecida por tenerlos en mi vida”, escribió Cecilia en su post.

Por otra parte, la propia Yolanda también subió un breve clip en el que se le observa sentada frente al mar. Ambas publicaciones se viralizaron rápidamente y los fans no dudaron en felicitarla por la fortaleza que ha mostrado frente a su enfermedad y desearle todo lo mejor para que pueda regresar a la televisión.

Cabe mencionar que, presuntamente, su estancia en la playa fue por recomendación médica. Sus doctores le sugirieron que se tomara unos días para relajarse, algo que, aparentemente, ha tenido un impacto positivo en su salud.

¿Yolanda Andrade no está enferma?

Si bien todo indica que Yolanda Andrade ya está mejorando poco a poco, la vidente Jessica Esotérica sostiene que la conductora no está enferma y realmente es víctima de algún tipo de brujería.

Esta no es la primera vez que surge esta especulación. En su momento, hasta se llegó a decir que Verónica Castro le había hecho algo para deteriorar su salud. No obstante, la propia cantante ha negado esto y hasta le ha deseado lo mejor para su recuperación.

Aunque Jessica no mencionó nombres, sí afirmó que la situación de Andrade se debe a un tema espiritual. Durante un reciente encuentro con la prensa, lamentó que la conductora no estuviera tratando su “problema” de manera adecuada.

“Hasta el día de hoy, siguen curándola de lo que no la deben de curar, pero, mi amor, ¿quién experimenta en cabeza ajena? Yo no puedo obligar a alguien a hacer lo que no quiere”, expresó.

Asimismo, afirmó: “Yolanda sigue con el tema de que es enfermedad, que es la neurosis. A como va, ella va a terminar en un ataúd. Ya fue a todos lados, eso se llama ‘Aplazamiento silencioso’, te dejo sin voz y te vas acabando poco a poco”.

Sus comentarios causaron reacciones divididas. Si bien algunos le recomendaron a Yolanda que escuchara “el consejo” de Jessica Esotérica, la gran mayoría no le tomó importancia y le exigieron que dejara de hablar sobre la presentadora.

¿Qué le pasa a Yolanda Andrade?

Los problemas de salud de Yolanda Andrade no son un tema nuevo. Todo comenzó en 2023, cuando se le diagnosticó un aneurisma cerebral. Desde aquel entonces, ha presentado dificultad para hablar y moverse. Incluso, usa lentes oscuros y un parche en el ojo por la sensibilidad a la luz.

En su momento, circuló un audio, presuntamente, de Yolanda Andrade, diciendo que le habían detectado esclerósis múltiple. No obstante, la propia conductora aclaró que aún no tenía un diagnóstico “claro y convincente”.

La celebridad ya no ha hecho más comentarios sobre su salud. Sin embargo, su reciente viaje a la playa indica que ya está mejor, algo que ha tranquilizado a los fans.

