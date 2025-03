¿Yolanda Andrade confirmó que padece esclerosis múltiple? Esto dijo tras filtrarse su supuesta enfermedad

La salud de Yolanda Andrade aún es motivo de preocupación. El pasado fin de semana, el productor Enrique Gou reveló que, aparentemente, la conductora había sido diagnosticada con esclerosis múltiple, una enfermedad incurable que afecta el cerebro y la médula espinal.

De acuerdo con Gou, en su momento se comunicó con la también actriz, quien presuntamente le comentó que estaba bajo revisión médica para confirmar su condición.

“Hablé con Yolanda hace dos semanas, justo cuando se iba a la Clínica Mayo, porque le habían detectado, creo, esclerosis múltiple y estaba yendo por eso. Tengo un audio muy privado donde, si no me equivoco, me mencionó que le habían diagnosticado esclerosis múltiple”, indicó en un encuentro con la prensa.

Si bien señaló que no podía dar más detalles de la situación, aseguró que la famosa se mantenía optimista, pese a todo: “Ella me dijo con determinación: ‘Amigo, voy a salir adelante y me voy a tratar’”, resaltó.

Yolanda Andrade en Estados Unidos / Yolanda Andrade

Checa: La ex de Yolanda Andrade está en remisión tras diagnostico de cáncer

¿Yolanda Andrade tiene esclerosis múltiple? Así ella reaccionó a lo dicho por Enrique Gou

Tras el revuelo causado por las declaraciones de Enrique Gou, diversos medios mostraron un audio en el que la presentadora le reclama al productor por haber “ventilado” su presunta enfermedad.

Con evidente dificultad para hablar, Andrade se dijo muy decepcionada por las palabras de Enrique, a quien tachó de ser “poco caballeroso” al hablar sobre su salud. Por si esto fuera poco, también desmintió haberle hablado.

Yolanda Andrade “De pronto te oigo y dije: '¿Cómo? Si este señor me habló y qué falta de caballerosidad’. No tiene por qué decirlo así. Se me hizo muy… no quiero decirlo, pero muy feo. No se me hizo correcto. En ningún momento yo le hablé. En fin, la gente me sorprende”.

Aunque no mencionó nada acerca de su estado de salud, manifestó estar muy agradecida con todos aquellos que le han escrito mensajes positivos y se han preocupado sinceramente por ella.

Yolanda Andrade. / Facebook: Montse y Joe/ Instagram: @yolandaamor



No te pierdas: Yolanda Andrade: Filtran que su tratamiento no estaría dando resultados

¿Yolanda Andrade desmintió su supuesto diagnóstico de esclerosis? Esto respondió Enrique Gou

Luego de lo dicho por Andrade, el periodista Gustavo Adolfo Infante buscó a Enrique Gou para saber su respuesta. En la entrevista, el productor comenzó disculpándose por haber “ventilado” la información.

“A lo mejor, fue un error mío decirlo. Yo pensé que ya sabía la gente. No fue con intención de nada. Fue una indiscreción de mi parte. Le pido disculpas a Yolanda Andrade. Ella me dijo que parecía que tenía esclerosis múltiple. Los doctores dicen muchas cosas”. Enrique Gou

Tras dejar claro que nunca “aseguró nada”, insistió en que tiene un audio en el que la propia Yolanda le decía que, al parecer, tenía esclerosis múltiple: “Yo le escribí con intención de ayudar. No fue con ninguna intención de protagonismo, ni de nada”, sostuvo.

¿Cuál es el estado de salud de Yolanda Andrade?

A través de su canal de YouTube, Gustavo Adolfo Infante manifestó que no está confirmado que Yolanda tenga esclerosis múltiple, sino un problema neurológico, aparentemente, derivado del aneurisma que padeció en 2023.

“Yo no sé si Yolanda tenga esclerosis múltiple. Lo que yo tenía entendido, por mi querida Yolanda, es que tiene un problema neurológico. No sé exactamente. Un problema de la cabeza”, dijo.

Hasta el momento, Yolanda Andrade no ha dado más declaraciones acerca de su estado de salud. En tanto que, en sus redes sociales, se muestra tranquila y dispuesta a enfrentar cualquier obstáculo.

Mira: Montserrat Oliver: Tras diagnóstico de Yolanda Andrade, preocupa su salud; recibió medicamento intravenoso