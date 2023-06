Yolanda Andrade: ¿Qué es un aneurisma?, enfermedad que afecta a la conductora

La conductora rompió en llanto y aseguró que estaba cansada y no podía quedarse a grabar su programa.

Hace unas semanas, Yolanda Andrade confesó que estuvo al borde de la muerte, luego de ser hospitalizada por presentar una serie de síntomas, como dolor de cabeza y vomito de sangre.

A los pocos días, la salud de Yolanda Andrade alertó en redes, luego de que se diera conocer que la conductora había regresado al hospital y sus amigos pedían oraciones por ella.

Esta mañana, Yolanda Andrade reapareció a las fueras de la XEW, donde se graba Moe y Joe, sin embargo, aseguró que asistía a hablar con su productora, más no a trabajar, pues no se encontraba bien de salud.

Yolanda Andrade comparte unas emotivas palabras acerca de valorar lo importante de la vida / Clasos

Si bien Yolanda Andrade descartó tener un tumor cerebral como se había especulado señaló que padece un aneurisma que incluso está afectado su ojo y reveló que es un padecimiento con el que lleva algunos años.

Yolanda Andrade pidió que no le pregunten a Montserrat por su salud. / Instagram: @montseyjoetv

“Estoy cansada, de verdad mira tengo un problema en el ojo que no se me ha quitado por la aneurisma que tengo acá, vengo a mi trabajo porque no tengo un justificante médico, mi prioridad es mi salud ahorita, no me siento bien”, comentó Yolanda Andrade.

Yolanda Andrade revela que padece aneurisma

¿Qué es un aneurisma?

De acuerdo a la página del Centro Médico ABC, un aneurisma consiste en un dilatación en los vasos sanguíneos cerebrales por debilidad en sus paredes, que al reventar provoca una hemorragia, que se conoce como accidente cerebrovascular hemorrágico, constituyendo una emergencia médica que pone en peligro la vida de una persona.

Cuando no existe una ruptura de aneurisma, podría no haber síntomas, ni complicaciones y suelen detectarse casualmente al realizar estudios para otros padecimientos, estableciéndose un tratamiento de orden preventivo para evitar una ruptura posterior.

En caso de ruptura del aneurisma, algunos síntomas que podrían aparecer en la persona afectada es la aparición súbita de un fuerte dolor de cabeza. / Pixabay

En caso de ruptura del aneurisma, algunos síntomas que podrían aparecer en la persona afectada es la aparición súbita de un fuerte dolor de cabeza, párpados caídos, desmayo, nausea, vómito, vista desenfocada, convulsiones, entre otros.