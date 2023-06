Yolanda Andrade reaparece luego de su hospitalización y rompe en llanto: “estoy muy cansada”

La conductora asegura que no se siente bien y que no puede trabajar. Recalcó, con la voz entrecortada, que no es un tumor lo que tiene, sino un aneurisma.

Yolanda Andrade reapareció luego de haber estado hospitalizada de emergencia durante varios días, tras haber presentado una hemorragia interna. En entrevista para Sale el Sol, la conductora rompió en llanto al hablar sobre su estado de salud.

En exclusiva para TVNotas, la presentadora habló sobre los síntomas previos a su hospitalización. Reveló que se comenzó a sentir “débil, extraña” y con dolor de cabeza. Horas después, comenzó a vomitar sangre.

Por su parte, una vez, fuera del hospital, Monserrat Oliver explicó que aún le tenían qué realizar más estudios a Yolanda Andrade, pues, sentía dolor en uno de sus ojos e hinchazón en el rostro.

Yolanda Andrade reaparece en público tras su hospitalización y rompe en llanto / YouTube: Imagen Televisión

Yolanda Andrade reacciona a las publicaciones de Verónica Castro

Yolanda Andrade fue captada momentos antes de presentarse para grabar el programa Montse & Joe. En el programa Sale el Sol, Gustavo Adolfo Infante presentó la entrevista que le realizaron a la conductora, quien aún no se encuentra bien de salud al cien por ciento.

Yolanda Andrade rompe en llanto en su reaparición en público

Entre lágrimas y visiblemente conmovida, Andrade expresó que se siente muy cansada y enfatizó que, en veintitantos años, no ha faltado a trabajar. Cuando le preguntaron sobre su estado de salud, la presentadora expresó con la voz entrecortada que “es muy largo” de explicar, no obstante, recalcó el cansancio que siente:

“Había una confusión de que yo había entrado a la clínica por una recaída, pero yo no tuve ninguna recaída y, si la hubiese tenido, ¿qué tiene? Pero, nada más quería aclarar para que no hubiera confusión… Estoy cansada, estoy cansada y quiero agradecer a la empresa y a la producción que me hizo el favor, porque nosotras no hemos faltado a trabajar en veintitrés años…”

Y continúa: “Y yo no vine a trabajar porque estaba en el hospital y ayer no vine a trabajar porque estaba con las cosas del tratamiento y hoy, de verdad, no puedo trabajar”. Recalcó Yolanda Andrade que lo que desea es descansar.

Sobre las publicaciones de Verónica Castro sobre el Karma, Yolanda Andrade respondió que, así como existe el Karma, también existe el Dharma: “vamos a practicar el Dharma con amor”. Por otra parte, recalcó que tiene un aneurisma y no un tumor. Asimismo, destacó que tiene qué grabar el programa Montse & Joe, no obstante, asegura que se siente muy cansada.