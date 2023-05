Yolanda Andrade habla en exclusiva tras recuperarse de una hemorragia que puso en riesgo su vida

Yolanda Andrade asegura que Montserrat Oliver la fue a ver al hospital y le confesó que quería viese hiciera cargo de su madre, si ella moría.

La semana pasada causó gran preocupación que Yolanda Andrade, de 51 años, no apareciera en su programa Montse & Joe, ya que Montserrat Oliver, de 57, comentó que había presentado problemas de salud. Días después, Andrade publicó un video desde el hospital y aseguraba que había vivido un milagro. Ante esto nos comunicamos con ella, y aún convaleciente en su hogar, nos tomó la llamada y nos contó lo que le ocurrió:

-Yolanda, ¿cómo te sientes?

“Siempre dice uno: ‘Yo no le tengo miedo a la muerte’; lo he dicho, y también: ‘Cuando Dios me quiera bajar el switch, que me lo baje’, pero cuando uno vive una experiencia así, te cambia este pensamiento”.

-¿Cuándo empieza tu malestar?

“No sé exactamente fechas, pero de pronto me sentía débil, extraña, pensé que tenía COVID, me hice una prueba y salió negativa; también me realicé estudios de sangre y me dijeron que me faltaba hierro y vitamina D; además me hice el perfil hormonal”.

-¿Sí te sentías mal?

“Es que un día que me sentí mal, el doctor de Televisa me dijo: ‘Hazte unos exámenes, porque estoy viendo que estás anémica’”.

-Sigue...

“Sin embargo, la noche del 17 de abril que estaba haciendo mis maletas porque tenía grabaciones de mi programa al día siguiente, me empezó a doler la cabeza. Al principio pensé: ‘Ahorita se me quita’, pero me dio miedo, porque siempre te dicen: ‘No te duermas con dolor de cabeza’”.

Su hermana Marilé le tomó un pequeño video, donde en broma le dice a alguien: “No, hermano, yo con esta cara parece que estoy adentro de la ‘caja’”. / Cortesía de Marilé Andrade

-¿Te tomaste algo?

“Un refresco de cola y se me quitó, entonces dije: ‘Ya me voy a dormir’, y como a la 1:30 de la mañana sentí como un eructo, pero no, se me vino como una flema, me fui al baño y comencé a vomitar sangre, entonces me asusté mucho; además, al hacer el esfuerzo de vomitar, me daba un piquete de dolor en el estómago; también comenzó a darme diarrea con coágulos de sangre”.

-¡Qué fuerte!...

“Llegó mi hermana Marilé, me metí a bañar, me acosté, me quedé dormida con el malestar y no sé si me desmayé, hasta que mi hermana no sé cómo me vio, que decidió llevarme al hospital. No sé cómo me subí al carro, no sé cómo llegué a la clínica”.

-O sea, perdiste la conciencia...

“No, pero todo se me olvidó, me dio como una laguna. Ya en el hospital, los doctores me hicieron todo tipo de estudios”.

Yolanda Andrade ya está en su casa recuperándose / Cortesía de Marilé Andrade

-¿Qué siguió?

“Te puedo asegurar que volví a vivir y vi la luz, porque soy una mujer de fe y sé que estamos en esta vida prestados, de viaje. Comencé a sentir mucho miedo, pero luego mucha paz, y le dije a mi hermana: ‘Cualquier cosa que me pase, solo quiero decirte que te amo’, pero no fue una despedida. Uno siente la muerte de cerca porque te pasa una película, sabes que estás en un hospital y le pedí perdón a mi cuerpo, además de que le di las gracias. Le marqué al padre José de Jesús Aguilar, pero ya después me quitaron el teléfono. Y lo que quisiera decir es que un dolor de cabeza no es algo tonto y en la vida las personas que vivimos excesos de trabajo, cansancio, grasa, el cuerpo te cobra factura y con intereses, por lo que hay que cuidarse mucho”.

-Tu mamá, ¿qué te dijo?

“Ella, la madrugada que yo me enfermé, se iba de viaje y me vio mal, pero para no preocuparla, le dije que estaba desvelada. Marilé le dijo que ya se fuera al aeropuerto, y gracias a Dios se fue, pero yo ya estaba de otro color y la boca se me partió, se me hizo como azul, verde. Con el esfuerzo de estar vomitando, ya me estaba dando un paro cardiaco; por fortuna, lo puedo estar contando”.

Así fue como Yolanda compartió que estaba en el hospital con su hermana Marilé, y que estaba por salir / Cortesía de Marilé Andrade

-En el hospital te atendieron muy bien...

“Sí, y no sabes cómo valoro la atención de los doctores, enfermeras, camilleros, que hacen un gran servicio, hacen mucho por uno que ni es su familiar; son admirables y gracias a Dios tengo un seguro de gastos médicos mayores, que es muy importante tener, porque eso te puede salvar, ya que todo es muy caro. Yo nunca en mi vida había estado en un hospital, acababa de pagar el seguro y decía: ‘Para qué, si yo nunca estoy en un hospital’... imagínate el universo, que dijo: ‘Pues ahí te va, lo vas a utilizar’”. -¿Y qué tenías en el colon? “Había la presencia de algo en el colon, pero ya me lo quitaron y gracias a Dios me siento muy bien. Tengo un asunto en la cabeza, pero aún están revisando”.

-Bajaste mucho de peso...

“Sí, como cinco kilos, pero con tanto que me hicieron en el hospital, me dijeron: ‘Ya tienes todo limpio en tu cuerpo, volviste a nacer; ahora cuídate, tienes otra oportunidad’”.

-¡Qué bueno!...

“Imagínate qué maravilla que te digan eso. Además, mucha gente me ha escrito, tengo demasiado amor de ellos y qué mejor que sentirlo en vida. Me siento profundamente agradecida con su cariño, interés por mí, por el amor que me demuestran”.

“Mi cuerpo y alma agradecido por el evento que me pasó de salud. Gracias, Marilé, sin ti, nada; y obviamente a todos los médicos, enfermeras, camilleros, que me atendieron... Los milagros existen. Vi la luz y me regresé. Todavía hay más por vivir”, contó Yolanda. / Cortesía de Marilé Andrade

-Como Montserrat Oliver, que decía que tenía que volver a hacer el programa sin ti y se sentía extraña, que no era la forma en que estaba acostumbrada, que le hacías falta...

“Sí, me fue a visitar al hospital, nos abrazamos, nos agarramos de la mano y le dije: ‘Si me muero, te encargo a mi mamá’; es mi hermana, mis sobrinas le dicen ‘tía’. Montserrat es un cimiento muy importante en mi vida, buscaba cómo hacerme reír, me dijo: ‘Nunca en mi vida te había visto tan horrenda’ (ríe). Yo también siempre he estado con ella cuando se ha enfermado y es muy importante tener a tu lado a alguien de tu familia, de confianza, porque la vulnerabilidad de un enfermo es estar rendido”.

-¿Y ya sabes cuánto tiempo estarás en recuperación?

“Me dieron de alta el viernes 21 de abril, y yo sé que me voy a sentir bien pronto, estoy siendo superresponsable en tomarme los medicamentos que me dieron y ahora que se me desinflame la cabeza, vamos a empezar a poner atención con el tema del neurólogo; y estoy bien, solo fue una alerta en mi cuerpo”.

-Qué bueno que aclaras lo ocurrido, porque se dijo que habías recaído (hace unos años tuvo problemas con la bebida)...

“Claro que no, eso es totalmente falso; la vedad, yo ya llevo quince años sobria y en perfecto estado”.

-Pues de todo corazón, te deseamos una total recuperación...

“Muchas gracias. Estoy viva y ahora eso es lo que realmente importa. Con esto que me pasó, yo sentí que Dios me dio otra oportunidad y en verdad que la voy a honrar, creeme que no la voy a desaprovechar para nada”, concluyó.

Montserrat estuvo sola en Montse y Joe, y los internautas se manifestaron / Cortesía de Marilé Andrade

LA AMISTAD DE YOLANDA Y MONTSERRAT ES MUY FUERTE

-Se conocieron a mediados de la década de los 90; Yolanda comenzó a cortejarla y Montserrat quedó encantada con la forma de ser de la sinaloense.

-Tuvieron una relación de 10 años, en la cual comenzaron a trabajar juntas en el programa Hijas de la madre tierra.

-Al finalizar el noviazgo, conservaron una gran amistad que se ha forjado a prueba de todo; han seguido trabajando en más programas juntas, como MoJoe y Montse & Joe, y son muy unidas.