Montserrat Oliver perdió parcialmente la vista: “Me dio un infarto en el nervio óptico”

Hace unos días, Montserrat Oliver fue anunciada como socia de un centro de diagnóstico y de cirugía oftalmológica llamado ‘Salud a la vista’. Hablamos con ella y nos compartió el difícil momento que vivió en uno de sus ojos, cuando sufrió un infarto en el nervio óptico central.

“Se me hace algo muy hermoso este proyecto. La gente tendrá la posibilidad de hacerse un diagnóstico oftalmológico o una cirugía muy necesaria, sin importar que sea de bajos recursos. Más de 11 millones de personas en México viven con algún grado de discapacidad visual o ceguera, y el 80% se puede remediar”.

“Yo he tenido 2 problemas fuertes en la vista. El primero fue hace 15 años. Un día hacía ejercicio aquí en la Ciudad de México y de la nada sentí como si alguien me hubiera tomado una foto con flash. Me ardió muchísimo esta parte del ojo (señala el costado del ojo derecho)”.

¿Qué le pasó a Montserrat Oliver en el ojo?

Monserrat Oliver confesó: “Resulta que me dio un infarto en el nervio óptico central. Me nubló y perdí parte de la vista. Por ejemplo, si comienzo a maquillarme este ojo (señala el derecho), ya no veo lo que me maquillo. No hubo recuperación ni vuelta atrás. Veo borroso de un ojo. Solo un poquito. Tampoco es que sea completo”.

“El otro problema fue hace poco. Recuerdo que era sábado. Me puse a cortar el pasto en el ranchito y me entró algo al ojo. No sabía qué hacer. Pensé: ‘¿Qué hago? Traigo algo en el ojo y no me lo veo’. No había oftalmólogos disponibles, porque todo estaba cerrado. Tuve que ir a emergencias y lamentablemente no tenían la maquinaria adecuada para atenderme”.

“Los especialistas me dijeron que me lo rasgué por una basura que me entró. Gracias a Dios, me lo curaron y todo está bien. Literalmente, en un abrir y cerrar de ojos podrías perder la vista”.

¿Qué dice Montserrat Oliver sobre Yolanda Andrade y su estado de salud?

Por otra parte, Montserrat nos habló sobre el estado de salud de su gran amiga Yolanda Andrade, luego de que en los últimos meses el productor Enrique Gou comentara:

“Me dijo que le habían detectado creo que esclerosis múltiple”.

“He estado ahí para ella. He respetado sus tiempos y me da muchísimo gusto que mejore poco a poco. Le ha echado ganas a salir adelante y, para serles muy sincera, la veo con muchos ánimos. Le he dado mi apoyo y amor. No la he podido ver últimamente; sin embargo, cuando me habla para decirme que me quiere ver, voy y la veo”.

Le preguntamos si es cierto que Thalía ha ayudado económicamente a Yolanda y nos comentó:

“No sabría responder a esta pregunta. Deberían preguntársela a ella directamente”, concluyó.

¿Qué tiene Yolanda Andrade? Su enfermedad

En 2023, Yolanda Andrade fue diagnosticada de un aneurisma cerebral.

Esta enfermedad le causó problemas de movilidad y visión, e incluso tuvo dificultades para hablar. La salud de la conductora se ha visto gravemente afectada. Ha tenido que pasar días en el hospital.

En marzo de 2025, el productor Enrique Gou reveló que Andrade habría recibido un supuesto diagnóstico de esclerosis múltiple.

¿Qué es el infarto ocular que sufrió Montserrat Oliver?

El infarto ocular se presenta cuando se obstruyen las arterias de la retina.

Por lo regular se produce al momento en el que un coágulo de sangre llega a la arteria central de la retina.

Uno de los principales síntomas es la pérdida inesperada de la visión en el ojo, aunque también se puede tener dolores intensos o manchas fijas.

Existen distintos infartos oculares, como:

La neuropatía óptica isquémica anterior,

La obstrucción de la arteria central de la retina, y

La trombosis de la vena central de la retina.

