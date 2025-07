Sebastián Rulli reaparece en bata de hospital; el galán revela la dolorosa condición que lo tiene en terapia

Durante años, Sebastián Rulli nos ha acostumbrado a verlo siempre impecable, activo, bronceado y derrochando energía junto a su inseparable pareja, Angelique Boyer. Ya sea en las pantallas o en sus redes sociales, el actor argentino siempre proyecta una imagen de bienestar físico y emocional. Pero esta semana, una historia en su Instagram dejó a más de uno con la boca abierta y no precisamente por una foto sin camisa.

Desde una camilla clínica, el galán de telenovelas reapareció con semblante relajado pero con un mensaje que desató intriga entre sus millones de seguidores. Lo cierto es que su publicación vino acompañada de una confesión sobre un diagnóstico que lo ha hecho pasar más que un mal rato.

Sebastián Rulli estuvo hospitalizado por una lesión / Captura de pantalla Internet

¿Qué le pasó realmente a Sebastián Rulli?

El protagonista de “El dragón” compartió el 8 de julio una historia donde se le ve recibiendo tratamiento en una clínica. Sin rodeos, Sebastián explicó que se encuentra en plena recuperación por una afección conocida como epicondilitis, también llamada “codo de tenista” , un padecimiento que puede parecer menor pero que, según sus propias palabras, “es bastante molesto y doloroso”.

“Desde la terapia de mi codo. No se asusten, no es nada grave. Tengo ya varias sesiones que había tomado antes de irme de viaje, pero me hace falta más”

Comentó entre risas. Más adelante detalló que la epicondilitis se le presentó en el brazo izquierdo, lo cual le pareció curioso ya que él juega al tenis y pádel con la derecha. “Yo creo que fue por exceso de ejercicio”, admitió, dejando claro que ni los galanes de telenovela están exentos de las lesiones comunes.

¿Qué es la epicondilitis la enfermedad que padece Sebastián Rulli y cómo afecta?

De acuerdo con la información médica de Mayo Clinic, la epicondilitis, problema de salud que afecta al actor Sebastián Rulli, es una inflamación en los tendones que unen los músculos del antebrazo a los huesos del codo. Aunque comúnmente se asocia con deportistas, especialmente tenistas, también puede desarrollarse por movimientos repetitivos del brazo y la muñeca… como los que hace alguien que se ejercita constantemente o graba escenas de acción.

Rulli explicó que para aliviar el dolor se está sometiendo a terapias y un tratamiento que utiliza ondas acústicas para estimular la curación. “Hay que hacer terapia de choques para que se vaya desinflamando. Me tocó retomar, así que bueno, poco a poco”, dijo, mostrando que a sus 50 años no pierde la disciplina ni el buen humor.

La epicondylitis afecta en la región del codo / captura de pantalla

¿Que ha dicho Angelique Boyer sobre la recuperación de Sebastián Rulli?

Por supuesto, los fans no tardaron en preguntar si Angelique Boyer, su inseparable compañera de vida y aventuras, estaba al tanto de la situación. Aunque la actriz no se ha pronunciado directamente, se sabe que ambos celebraron recientemente su cumpleaños y, como siempre, compartieron momentos juntos. Es evidente que la actriz está acompañándolo en esta etapa de recuperación y que Rulli no está solo.

Además, el actor ha seguido activo en redes sociales, compartiendo mensajes positivos y hasta bromas sobre su condición. Todo indica que este pequeño tropiezo de salud no lo detendrá por mucho tiempo y que pronto volverá a las grabaciones, los sets y, claro, a sus apasionados partidos de pádel.

