Pilar Montenegro: Así fue su última actuación en la telenovela ‘Qué bonito amor’ junto a Pablo Montero

En esta semana, el nombre de Pilar Montenegro fue tendencia en redes sociales. Esto, debido a que se especuló que la intérprete de ‘Quítame ese hombre’ tenía graves problemas de salud que la mantenían postrada en la cama.

De acuerdo con lo reportado por Javier Ceriani, la cantante, presuntamente, estaría al “borde de la muerte”. Aunque el periodista no pudo confirmar la información, pidió a todos sus seguidores que oraran por su salud.

“Muchos se despidieron, otros aseguran que ya no está muy consciente y que la cama es su única compañera, oremos por Pilar porque ya no está bien, Pilar está grave, Dios dispone”, indicó.

¿Pilar Montenegro murió?

No, Pilar Montenegro no murió. Tras la ola de preocupación que generó lo dicho por Javier Ceriani, la familia de Pilar Montenegro rompió el silencio y aclaró que la cantante se encuentra bien, echando por tierra cualquier especulación sobre supuestos problemas médicos.

También pidieron no caer en información falsa, resaltando que la propia Pilar es la única que puede hablar sobre su vida privada.

“Dijeron que está bien y que respetarán la privacidad de la exintegrante de Garibaldi, que desde hace años está retirada del medio”, señaló Televisa Espectáculos.

La exintegrante de ‘Garibaldi’ lleva 12 años alejada de los reflectores. En su momento, se dijo que había sido diagnosticada con ataxia, una enfermedad neurodegenerativa que afecta los músculos del cuerpo. Sin embargo, la artista jamás ha dado una declaración sobre esto.

¿Cuál fue la última telenovela de Pilar Montenegro?

Además de cantante, Pilar Montenegro también tuvo una destacada carrera en la actuación, siendo ‘Soy tu dueña’ y ‘Volver a empezar’ algunas de las más famosas.

Previo a su retiro definitivo de los escenarios, participó en la novela del 2012, ‘Qué bonito amor’, la adaptación del melodrama colombiano ‘La hija del mariachi’. Esta producción fue protagonizada por Jorge Salinas, Pablo Montero y Danna García.

El productor del proyecto, Salvador Mejía, la incluyó en la recta final para que le diera vida a Wanda Mey, una cantante que le gusta convivir con los clientes del bar donde trabaja.

Este personaje logra enamorar a Óscar Fernández, papel interpretado por Montero y que es el antagonista de la historia. No obstante, su historia de amor no logra consolidarse.

Tras su participación en el melodrama, Pilar apareció por última vez de forma pública en 2013, en un un evento público en la obra de teatro ‘El Comitenorio’.

¿Qué hace actualmente Pilar Montenegro?

Tras despedirse de los escenarios, Pilar Montenegro ha mantenido un perfil bajo y, hasta 2024, solía hacer publicaciones esporádicas en redes sociales. Su último post en Instagram, data de octubre de ese año y muestra una foto de ella junto a las mujeres de su familia.

En su momento, más especificamente en 2022, llegó a hablar sobre su salud. A través de su cuenta de Instagram, dijo estar muy bien y le pidió a sus seguidores que no se preocuparan.

“Hoy me siento mejor que nunca, gracias a todos por su mensajes, etc, pero no estoy en silla de ruedas, y gracias a Dios aún tengo la edad para correr a trotar. A pasarla rico en unas ricas vacaciones. Hoy es un buen día para ser feliz”, indicó en aquel entonces.

