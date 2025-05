Denisse de Kalafe revela cómo reaccionó su madre cuando le confesó que le gustaban las mujeres

La cantautora Denisse de Kalafe, reconocida por su emblemática canción ‘Señora, señora’, abrió su corazón en el programa Montse y Joe, donde habló por primera vez en televisión sobre su orientación sexual y cómo fue el momento en que se lo reveló a su madre que le gustaban las mujeres.

Denisse de Kalafe revela desde cuándo supo que le gustaban las mujeres

La cantante de ‘Señora, señora’ aseguró que supo sus preferencias desde pequeña. “Creo que desde que nací". Denisse, de 75 años, narró que durante un viaje en tren de México a Monterrey tuvo una conversación crucial con su mamá.

“Mi mamá lo supo cuando viajábamos en un tren... Ella me contó que unos tíos no eran sus tíos. Eran sus novios. Y yo le conté que un par de amigas no eran mis amigas, eran mis novias”, relató a Montserrat Oliver.

La brasileña siempre se ha mantenido reservada en torno a su vida privada, pero en 2024 confesó a Mara Patricia Castañeda que tuvo una relación de 25 años con una compañera de vida.

Así reaccionó la mamá de Denisse de Kalafe a su gusto por las mujeres

Lejos de reaccionar con rechazo, la madre de Denisse la sorprendió con una respuesta cargada de amor y sabiduría. “Me dijo: ‘Yo te hice en este mundo para ser feliz y el camino lo decides tú' que respetaras la palabra amor, porque eso era una joya muy valiosa y no podías regalárselo a cualquier persona’”.

Denisse recordó con emoción el momento, destacando el carácter fuerte pero amoroso de su madre: “Ella era extraordinaria, absolutamente crítica. Nunca me dijo: ‘Bravo, muy bien, muy bien’. Pero siempre estuvo para mí".

Denisse habló acerca del amor / Instagram

¿Quiénes han sido las parejas de Denisse de Kalafe?

Denisse de Kalafe ha sido muy reservada con respecto a su vida personal y sentimental. A lo largo de su carrera, no se le han conocido públicamente muchas parejas ni ha estado envuelta en escándalos amorosos.

Ha preferido mantener un perfil bajo fuera del escenario, centrando su imagen en su música y en su faceta como madre.

Se sabe que tiene un hijo, pero ha mantenido en privado detalles sobre el padre o sobre sus relaciones amorosas. Sin embargo, sí dijo que tuvo una relación de 25 años con una persona.

Aunque se le llegó a relacionar con Laura Zapata, Denisse desmintió haber tenido un romance con la hermana de Thalía.

¿Quién es Denisse de Kalafe?

Denisse de Kalafe es una cantautora brasileña nacionalizada mexicana, cuyo tema ‘Señora, señora’, lanzado en 1982, se ha convertido en un himno no oficial del Día de las Madres en México. Además de su trayectoria musical, Denisse ha sido una figura respetada por su sensibilidad y por abordar temas profundos en sus letras.

La cantante se presentará el próximo 31 de mayo en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris con su show ‘Brasicana y mesileira’ que rendirá tributo a sus raíces brasileñas y su amor por México.

