Denisse de Kalafe: ¿Cómo surgió su canción ‘Señora, señora’? La cantante revela historia detrás del éxito

Así como Mariah Carey se ha convertido en la voz oficial de la Navidad con su clásico ‘All I Want for Christmas Is You’, Denisse de Kalafe es, sin duda, el gran referente musical del Día de las Madres en México gracias a su emblemática canción ‘Señora, señora’.

Desde su lanzamiento en 1982, el tema se ha vuelto imprescindible cada 10 de mayo, al ser interpretado, dedicado y recordado en hogares, escuelas y medios de comunicación para rendir homenaje a las madres.

Denisse de Kalafe revela la historia detrás de ‘Señora señora’

Cada 10 de mayo, millones de personas en México entonan o dedican la canción ‘Señora, señora’, un tema que se ha convertido en el himno no oficial del Día de las Madres. Lo que pocos saben es que esta icónica pieza musical nació de un momento de dolor, nostalgia y amor maternal en la vida de su autora, la cantautora brasileña Denisse de Kalafe.

La artista reveló a TVNotas en una entrevista que compuso la canción tras vivir una decepción profesional que casi la hizo abandonar su carrera en México y regresar a Brasil. En medio de esa crisis, una llamada con su madre encendió la chispa que la llevaría a crear una de las canciones más emblemáticas de la música latina.

¿Qué momento difícil vivía Denisse de Kalafe que la hizo desear volver a Brasil?

Denisse compartió en entrevista a TVNotas que, en sus inicios en México, fue invitada a participar en un especial de televisión importante, relacionado con el triunfo de los Hermanos Castro en el Festival Internacional de la Canción en Brasil.

“Me llamaron de la televisión para hacer la parte de la canción que iba en portugués. Era la primera vez que estaría en un programa de esa importancia. Me aprendí la letra y estuve un mes ensayando”, contó.

Sin embargo, al llegar el día de la grabación, recibió un inesperado rechazo. “Estaban los Hermanos Castro y, de la nada, me dice el productor: ‘Discúlpame, siempre no’. Dije: '¿Cómo? Pero ya me había dicho que sí'. Entonces me encabro... (risas)”, recordó.

La experiencia fue tan frustrante que pensó en abandonar México y le escribió a su madre, su respuesta la tomó por sorpresa:“Le dije: ‘Mamá, me quiero regresar’. Y ella me contestó: ‘Aquí tienes tu casa, tu familia, tu hogar y gente que te adora. Pero yo no parí una hija para que se espantara en el primer obstáculo’”, relató Denisse. Ese mensaje fue suficiente para que decidiera quedarse.

La cantautora brasileña compuso el tema en honor a su madre, inspirada por una carta que recibió cuando vivían separadas. / Instagram: @denissedekalafeoficial

Denisse de Kalaffe revela proceso creativo de ‘Señora, señora’

Sobre la creación de ‘Señora, señora’, Denisse detalló que la escribió en tan solo cinco minutos, sentada al piano aunque no es común que esto le ocurriera, esa letra y el piano fluyeron en armonía.

“Es la primera canción que hago de arriba a abajo, cambié cuatro o cinco palabras y salió así", dijo. Luego de grabarla, no la escuchó inmediatamente. “Siempre dejo que la canción duerma. Al otro día la pongo y, si me enchina la piel, se queda”, explicó.

Desde entonces, el tema ha trascendido generaciones, convirtiéndose en una expresión musical de amor incondicional hacia las madres, y en una pieza esencial de las celebraciones del Día de las Madres en México.

¿Quién es Denisse de Kalafe y qué más ha hecho en la música?

Denisse de Kalafe nació en Brasil. Llegó a México en la década de los 70. Aunque muchos la conocen principalmente por ‘Señora, señora’, su carrera ha sido prolífica y diversa. Además de ser cantante, también es compositora y promotora cultural. Ha lanzado varios álbumes y ha colaborado con otros artistas como Marco Antonio Muñiz y Roberto Carlos, consolidando una trayectoria en la música latina.

La cantante se presentará el próximo 31 de mayo en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris con su show ‘Brasicana y mesileira’ que rendirá tributo a sus raíces brasileñas y su amor por México.

