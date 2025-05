Poncho de Nigris responde al reclamo de su madre por desaire en el Día de las madres: “Ya no existe”

Para nadie es un secreto que la relación entre Poncho de Nigris y su madre, Leticia Guajardo, ha sido muy tensa en los últimos años. No obstante, las cosas llegaron a un punto de quiebre después de que la señora ventilara que el actor no quería hacerle fiesta de XV años a su hija.

El comentario de Leticia provocó una ola de críticas en contra del exparticipante de ‘La casa de los famosos México’, quien tomó la firme decisión de alejarse de su madre y no la visitó el 10 de mayo, fecha en la que se celebra el Día de las madres en México y otros países de Centroamérica.

Leticia Guajardo y Poncho de Nigris / Redes sociales

Te podría interesar: Mamá de Poncho de Nigris no asistió a los XV de su nieta, ¿no fue invitada al festejo?

¿Qué dijo la mamá de Poncho de Nigris sobre que su hijo no la visitó el Día de las madres?

La ausencia de Poncho de Nigris en el Día de las madres provocó que Leticia Guajardo compartiera un video para reclamarle a su hijo por “haberla olvidado”.

Al borde del llanto, la señora se dijo muy decepcionada por las acciones del también actor, resaltando que, pese a los errores que ha cometido en el pasado, siempre veló por su bienestar.

“Que se te olvide todo lo que hizo por ti, desde chiquito, todo lo que hice por todos, que me la partí. Estaba batallando económicamente y me puse a vender ropa, a vender joyería. Me la partí porque no completábamos para tener una vida mejor, que tuvieran unos tenis de marca, para que se vieran presentables, porque todo mundo tenía otra posición social y una quería que sus hijos no estuvieran sin nada y de nada sirvió”, reclamó doña Leticia.

Sus declaraciones causaron opiniones divididas en redes sociales. Si bien algunos la apoyaron, otros aseguraron que su video solo era una forma de llamar la atención, chantajear, hacerse la víctima y “monetizar”.

Esto último, debido a que, en su momento, Leticia ha señalado que, al igual que Crista Montes, mamá de Gala Montes, usa sus plataformas digitales para “facturar”. Debido a esto, la propia Crista confesó a TVNotas que ya estaba en pláticas con Guajardo para crear algún proyecto en conjunto.

Leticia Guajardo / Redes sociales

¿Por qué Poncho de Nigris no celebró el Día de las madres junto a su mamá?

En respuesta al reclamo de Leticia Guajardo, Poncho de Nigris le exigió que dejara de hablar sobre su familia, pues solo así podría haber alguna posibilidad de reconciliación.

“Es la última vez que contesto algo de mi mamá y quiero que abra los ojos. Le mando un mensaje a ella y le digo ‘esto no está bien y necesito que ya dejes de hablar de mí, de mi familia para volvernos a encontrar algún día’”, manifestó en un audio compartido por el periodista Michelle Rubalcava.

Si bien se mostró dispuesto a arreglar las cosas en un futuro, admitió que su madre le hizo un daño muy grande que es muy difícil de perdonar.

Poncho de Nigris “Yo, sinceramente, siento que se murió una parte de mi corazón, y es mi mamá, y ya no existe. O sea, porque, si la veo, ya no la veo como mi mamá. La voy a ver y le veo la cara de mala. Entonces, ya no la veo con gusto porque estoy dañado. Estoy herido. Ya es mucho para generar dinero y contenido. Espero que agarre la onda, pero, si quiere seguir hablando, no me va a volver a ver nunca”

No te pierdas: Poncho de Nigris hace fiesta para su hijo sin Doña Lety; ella responde arremetiendo contra Marcela Mistral

¿Qué ha dicho la mamá de Poncho de Nigris ante las nuevas declaraciones de su hijo?

Hasta ahora, Leticia Guajardo no ha hecho comentarios sobre lo dicho por Poncho de Nigris. No obstante, en su momento, sostuvo que su hijo se enojaba por cualquier cosa.

“De todo se enoja. Sinceramente, ya me dio estrés de tanta cosa. Ya no puedo más, porque salgo en todos lados. Es una locura. Ya no hago caso”, indicó.

Cabe resaltar que, en el pasado, acusó a su nuera, Marcela Mistral, de ser la causante de los problemas con Poncho: “Te felicito, Marcela. Has logrado todo. Ya sacaste a todos de la casa. Ya sacaste a todos de la familia”, puntualizó

Mira: ¿Hija de Poncho de Nigris celebró sus XV sin él? Su mamá presume el vestido y manda mensaje con indirecta