¿Hija de Poncho de Nigris celebró sus XV sin él? Su mamá presume el vestido y manda mensaje con indirecta

A pesar de que hace unos meses Poncho de Nigris expresó públicamente que no estaba de acuerdo con organizarle una fiesta de XV años a su hija parece que la celebración sí ocurrió… ¡pero sin él!

La controversia sobre los motivos del influencer para no participar en el evento familiar ha resurgido luego de que su ex pareja, la modelo Lucía Garza, compartiera una emotiva fotografía donde la joven luce un vestido rosa digno de una princesa.

La imagen, publicada en Instagram, sugiere que su hija tuvo su anhelada sesión fotográfica e incluso su fiesta de XV años, aunque su padre no formara parte de ello.

Poncho de Nigris con lentes / Instagram: @ ponchodenigris

¿Qué mensaje publicó Lucía Garza para felicitar a la hija que tuvo con Poncho de Nigris por sus XV?

Además de la postal, Lucía Garza acompañó la publicación con un texto cargado de amor, admiración y según algunos usuarios una posible indirecta hacia Poncho de Nigris. La modelo no escatimó palabras para mostrar lo orgullosa que está de su hija mayor:

“Hoy cumple 15 años mi persona favorita en el mundo. No hay suficientes letras, poemas o frases que puedan llegar a expresarte mi amor y lo que significas para mí. Tú me enseñaste lo que es amar profundamente y nunca supe cuánto amor podía tener mi corazón, hasta que llegaste a mi vida”.

La publicación continúa con un tierno reconocimiento a las virtudes de la joven, destacando su carácter dulce, su empatía y su inteligencia, y concluye con una promesa que, para muchos, podría tener dedicatoria especial.

¿Lucía Garza le lanzó una indirecta a Poncho de Nigris?

La parte final del mensaje, en la que Lucía asegura que “mamá siempre estará aquí contigo para ayudarte a alcanzar tus sueños”, ha desatado especulaciones entre los seguidores de ambos, quienes ven en esta frase una sutil crítica a la ausencia de Poncho en este momento tan especial para su hija.

“Mi deseo más grande para ti es que seas siempre muy feliz, que estés muy segura de lo increíble que eres. Mamá siempre estará aquí contigo para ayudarte a alcanzar tus sueños. ¡Te amo! ¡Feliz Cumpleaños mi princesa!” Lucía Garza

La ausencia del empresario regiomontano en las fotos, así como el hecho de que él no haya compartido absolutamente nada relacionado con los XV años de su hija en sus redes sociales, han aumentado las sospechas. Mientras su hija aparentemente celebraba su fiesta, Poncho se encontraba en el Carnaval de Veracruz, del cual compartió varias publicaciones.

Todo parece indicar que el evento sí se llevó a cabo, pero que la relación entre Poncho y su hija o al menos con su expareja sigue siendo distante.

¿Por qué se negó Poncho de Nigris a organizar la fiesta de XV?

La polémica sobre la fiesta de la hija de Poncho comenzó tiempo atrás, cuando la madre del famoso, conocida en redes como “Doña Lety”, lo acusó en tono de burla por no querer cubrir los gastos del festejo. “Es un codo”, dijo entre risas, encendiendo la mecha de un debate familiar que acabó saliendo del ámbito privado.

Durante una transmisión en vivo con Wendy Guevara, el influencer fue cuestionado sobre el tema y aclaró que su negativa no tenía que ver con el dinero. Según él, su decisión se basaba en no querer involucrarse en una reunión con la familia de su ex. “Yo no me voy a mezclar con esa gente”, afirmó, dejando entrever que la tensión entre ambas partes sigue presente.

Hasta el momento, Poncho de Nigris no ha hecho ninguna declaración directa sobre el cumpleaños número 15 de su hija ni ha reaccionado al mensaje de Lucía Garza. Sus redes sociales muestran que ha estado activo, sí, pero enfocado exclusivamente en su participación como invitado especial en el Carnaval Isla Veracruz.