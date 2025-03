Poncho de Nigris, entre lágrimas, confirma pleito con su hija; Lucy Garza, su ex, lo desmiente: “Absurdo”

Hace unos días trascendió que Poncho de Nigris se negó a pagar la fiesta de XV años de su hija. Su mamá, doña Lety Guajardo, compartió en redes que hubo una fuerte pelea familiar por esta razón.

De acuerdo con la madre del regiomontano, su hija mayor y él protagonizaron una fuerte discusión debido a que se negó a costear un evento para festejar su cumpleaños número 15.

“(Ella) y su papá ya no se hablan”, dijo la mamá de Poncho de Nigris.

¿Qué dijo la mamá de Poncho de Nigris de la pelea con su hija?

A través de una transmisión en vivo en redes sociales, doña Lety manifestó su tristeza por el conflicto que habría entre Poncho y su primera hija con Lucy Garza por la fiesta que se negó a pagar.

Eso no es todo, Guajardo comparó la situación con la reciente fiesta de Marcela Mistral, su nuera, quien celebró su vuelta al sol con una gran celebración en un lugar totalmente exclusivo.

“Ya se pelearon, (ella) y su papá, ya no se hablan, muy triste todo”, dijo Leticia.

Poncho de Nigris habla del conflicto por los XV años de su hija

Luego de que se volvieron virales las declaraciones de la mamá de Poncho de Nigris, quien se ha vuelto verdaderamente polémica por sus fuertes revelaciones en torno a su familia, el exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ se pronunció y dio a conocer su versión de la historia.

Mediante una transmisión en vivo junto a Wendy Guevara, Poncho explicó las contundentes razones por las cuales se negaría a pagar una fiesta de XV años a su hija. ¡No quiere juntar a sus familias!

De Nigris manifestó que no le gustaría que su familia se encuentre con la de Lucy Garza. Esto por las polémicas que existe entre ellos.

“No quiero juntar las familias y lo digo sinceramente y no sé si esté mal. No quiero juntar a la mamá de (ella) con la familia de más o con la abuela que está en la cárcel, espero que me entiendan, a (mi hija) le doy lo que quiera”. Poncho de Nigris

Poncho también reprobó que su madre haya expuesto esta situación, así como dejó claro que le ofreció otro tipo de obsequio de cumpleaños a su hija, tal como un carro, dinero o un viaje a Disney todo pagado.

Entre lágrimas, Poncho también confirmó que su hija no estaría desamparada si es que él llega a faltar. Reveló que, en su testamento, puso una propiedad a su nombre.

“No quiero juntar a las familias, se me hace muy bizarro y no quiero hacer XV años, no le voy a hacer tampoco a (mi hija menor). Me parece muy ridícula esa tradición pende… de vestir a la niña de quince años, para mí (así es)”, agregó.

Lucy Garza desmiente a Poncho de Nigris

Ahora, Lucy Garza, ex de Poncho de Nigris, no tardó en hacerse presente en redes sociales y habló de esta polémica. ¡Desmintió a Poncho!

A través de su cuenta oficial de Instagram, Lucy Garza hizo una publicación en la que añadió algunas fotografías de su hija y calificó de “desafortunadas” e “imprudentes” las declaraciones del regiomontano.

Eso no es todo, también comentó que Poncho les dio otras razones por las que no quiso hacerle fiesta a su hija. Les mencionó que tendría mucho trabajo. Y aseguró que no le ofreció un carro como regalo de cumpleaños.

“Con respecto a las desafortunadas e imprudentes declaraciones del papá de mi hija… Me estoy enterando por este medio, que el verdadero motivo por el cual el no quiso participar en la fiesta de XV años de (mi hija), es por un ‘supuesto’ tema de familia, lo cual me sorprendió al igual que todas las personas que me están escribiendo, a nosotras nos manejó la versión que tenía mucho trabajo y que no tenía tiempo de festejar, la verdad me pareció un pretexto muy absurdo” Lucy Garza

Agregó: “No podemos obligar a las personas a ser parte de la vida de alguien, cuando estos no tienen la disposición. Desde este momento, niego, que se le haya ofrecido a mi hija algún carro (el cual por supuesto no necesita y NO LO ACEPTARÍA, ya que es menor de edad, no tiene licencia y además yo me hago cargo absolutamente de todas sus vueltas escolares, extraescolares y personales)”.

Ex de Poncho de Nigris asegura que ella le hará su fiesta de XV a su hija

Asimismo, Lucy reiteró que todo lo que dijo Poncho son “mentiras”. Señaló que su hija es mucho más importante que “el dinero”, “un carro” o un viaje a Disney solo para “hacer contenido”.

“Por lo tanto es mentira que se le esté exigiendo la fiesta al papá de mi hija, no es de ‘a fuerza’, como el lo está declarando abiertamente. Hay cosas más importantes para un hijo, que ‘el dinero’, ‘el carro’ o aprovechar los 2 días en Disney ‘para hacer contenido’”. Lucy Garza

“Lo único que puedo opinar al respecto, como lo menciono en cada oportunidad, es que mi hija siempre tendrá de mí todo mi amor, mi atención, mi apoyo, cuidado y protección, como ha sido durante estos casi 15 años. Y lo que ella quiera de cumpleaños, eso le haré”, concluyó.

Al momento, Poncho de Nigris no se ha pronunciado a las contundentes declaraciones de Lucy Garza, su ex. ¿Habrá polémica?

