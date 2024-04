Poncho de Nigris no pudo convivir más su hija mayor cuando era chica por esta razón

Poncho de Nigris es una personalidad polémica. El famoso ha estado envuelto en escándalos en los cuales ha dado mucho de qué hablar. Sin embargo, el regiomontano también se ha mostrado como un hombre de familia.

Recordemos que previo a que De Nigris consolidara su vida al lado de Marcela Mistral, con quien concibió dos hijos, el famoso tuvo una hija, Ivanna, fruto de su relación con la modelo Lucy Garza. No obstante, el exintegrante de La casa de los famosos México vive en México, y su hija reside en Estados Unidos.

Poncho de Nigris sostiene intensa charla con su hija Ivanna

A lo largo de los años, el exconductor de Multimedios ha sido verdaderamente criticado en redes sociales por supuestamente tener favoritismo con los hijos que tuvo con Marcela Mistral respecto de su hija Ivanna, incluso, la misma joven lo tachó de frío en una de sus publicaciones en Instagram.

No obstante, De Nigris y la joven sostuvieron una intensa charla en la que ambos abrieron su corazón y hablaron como nunca de la distancia emocional y física entre ellos. Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando el regiomontano le compartió a su hija, el motivo por el cual la dejó de ver durante muchos años.

Poncho de Nigris reveló la razón por la que dejó de ver a su hija Ivanna

En medio de la plática, la cual se encuentra en el canal de YouTube del famoso, Poncho reveló la contundente razón por la que no pudo ver a su hija durante mucho tiempo.

Todo comenzó cuando la adolescente expresó que se siente olvidada, menospreciada y con celos de sus demás hermanos.

“Yo pensé que no me querías… Que tú querías más a los otros niños y no pensabas en mí”. Ivanna

Luego de palabras de Ivanna, Poncho destacó que él le ha pedido a Lucy, la madre de la joven, que la deje viajar para convivir más con su familia y recordó que la modelo se la llevó a Estados Unidos a muy temprana edad.

“Se lo he pedido un millón de veces a tu mamá para que estés acá y convivas más con tus hermanos. No han querido. Cuando tenías dos años yo me la pasaba contigo. Pero tu mamá se tuvo que ir a EU y te llevó… Ya no pude hacer nada… Te busqué y ya no te encontré. No querían que yo te viera”, explicó.



“Yo siempre he estado ahí, a veces quisiera ir más allá… A ti te llevaron de la ciudad sin mi consentimiento… Yo luché por eso mucho tiempo… Y no te pude ver por esos cinco años… tres, porque dos si te vi… Yo sabía que todo se iba a arreglar. No quería pelear. Para qué seguir peleando… Se tenía que solucionar de la mejor manera”.

Poncho de Nigris

Sin más, Ivanna reaccionó sorprendida, dado que aseveró no conocer totalmente la historia entre sus padres. Sin embargo, el mismo Poncho le reiteró que él siempre ha buscado estar con ella y convivir como con sus demás hijos, pese a que en muchos años no pudo.

