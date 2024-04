Wendy Guevara y Julián Gil protagonizan sus primeras escenas de amor ¡en París!

Wendy Guvera y Julián Gil sorprendieron a sus fans con la noticia de que protagonizarán una telenovela y lo mejor es que es ¡en París!

La creadora de contenido utilizó su cuenta de Instagram para anunciar este nuevo programa de nombre Un amor viejo en París en el que compartirá pantalla con Julián Gil, y promete que estará muy divertido.

“Soporten, panzones, porque Wendy Guevara y Julián Gil se unen al equipo de ‘La jugada del verano’, protagonizando la telenovela que todo México querrá ver. Un amor viejo en París será una experiencia llena de romance, drama y emociones, en la sede de los Juegos Olímpicos de 2024". Wendy Guevara

Wendy y Julián Gil presumen su estancia en París con románticas fotos

Desde que se dio a conocer esta inesperada noticia, la integrante de ‘las Perdidas’ se ha mostrado muy activa en redes sociales en las cuales demuestra lo bien que la está pasando junto a Julián Gil en su viaje a Europa.

La ganadora de La casa de los famosos demostró estar más que contenta en su viaje a Francia, dado que comparte a sus seguidores todos los detalles de su recorrido en la ciudad del amor.

Wendy Guevara y Julián Gil posando muy juntitos con Torre Eiffel de fondo / Instagram: @soywendyguevaraoficial

A través de su cuenta oficial de Instagram, la creadora de contenido se ha visto verdaderamente cercana a su compañero de proyecto. Incluso, ya postearon su primera foto juntos.

Fans de París piden fotos a Wendy Guevara

No obstante, Wendy se dio cuenta de que su fama no solo sería en México, ya que algunos fans de París ya le pidieron fotos para el recuerdo.

Y es que Wendy recorrió las calles de París en compañía de su equipo de trabajo y es donde se puede ver como algunos fans le piden fotos a la influencer. No obstante, a Julian, quien no estaba presente, no se sabe si correría con la misma suerte.

Ahora, usuarios han puntualizado que la popularidad de Guevara ha llegado a lugares más allá de México. ¡Enhorabuena!