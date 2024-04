Gustavo Adolfo y Wendy Guevara se reconciliaron y las risas no faltaron

Wendy Guevara está experimentando un momento destacado en su trayectoria profesional después de ganar en ‘La casa de los famosos México’, y continúa ganándose el afecto del público gracias a su carisma. Sin embargo, junto con la fama, han llegado las críticas, incluidas las del periodista Gustavo Adolfo Infante, quien la calificó de “vulgar” y la criticó por su falta de conocimiento sobre Libertad Palomo.

Wendy no se quedó callada y se le fue con todo al periodista de espectáculos y no dudó en confrontarlo en una transmisión en vivo.

Ante el comentario, Wendy arremetió contra Gustavo Adolfo Infante y le pidió: “No hablen de gente corriente como yo en sus programas. No hablen de gente que no tiene ‘cultura’, de gente que ‘no sabe’. Yo no tengo por qué saber quién es quién del medio artístico. A mí me vale tres hectáreas de v3rg4. No me importa”, dijo en una transmisión en vivo.

Gustavo Adolfo y Wendy Guevara. / Facebook: Gustavo Adolfo Infante/ Facebook: Wendy Guevara

A pesar de la intensa pelea mediática que sostuvieron por mucho tiempo, todo indica que limaron asperezas y hasta grabaron una entrevista.

Gustavo Adolfo Infante le respondió:

“No, bueno, me dice: ‘Donde te encuentre’, como agresiva. Yo digo: ‘Es muy simpática, muy chistosa. Ganó un reality, pero hasta ahí, pero no canta, no actúa, no baila, no produce, no conduce’”, comentó Gustavo Adolfo en ‘Sale el sol’.

Finalmente, Gustavo Adolfo Infante recordó que la misma influencer reconoció en La casa de los famosos México, que no había terminado la primaria, pero considera que debe prepararse porque esta carrera es muy exigente.

Gustavo Adolfo Infante anuncia reconciliación con Wendy Guevara

Sorpresivamente, Gustavo Adolfo Infante compartió un video en su X, donde aparece con Wendy Guevara para hacer un anuncio especial.

“¿Ya ven que estaba bien 3nc4br0n4d4 conmigo? Ya la convencí de que viniera. Está aquí mi querida Wendy”, dice Gustavo, en el video compartido a través de redes sociales. Menciona que el encuentro con Wendy Guevara fue todo un “escándalo”, marcado por los dimes y diretes que intercambiaron en el pasado.

Entre un cálido abrazo y muchas risas, Wendy Guevará invitó al público a no perderse este 12 de abril el canal de Gustavo Adolfo Infante debido a que grabó una entrevista en la que aseguró entre broma.

Les comparto cómo estuvo mi reconciliación con @LaWendyGuevara . pic.twitter.com/6IhphVHIUL — GUSTAVO ADOLFO INFANTE (@GAINFANTE) April 7, 2024

“Nos agarramos del chongo bien ch1ng0n. No se lo pierdan”, concluyó Wendy e invitó al público a no perderse la entrevista.

