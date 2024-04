Esmeralda Ugalde les recomienda a don Antero y a su hermana Ana Bárbara ir a terapia

Esmeralda Ugalde la vemos los fines de semana como conductora del programa Venga la alegría, por TV Azteca. Se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida. Sigue con la misma esencia de cuando se dio a conocer en La academia hace catorce años. Dice que le ha ayudado mucho acudir a terapia con un psicólogo.

“Somos humanos y nadie es perfecto. Yo recomiendo ir a terapia para sacar lo malo. No llenarse de basura y de pesos que no te corresponden. No meterse en la vida de los demás. Yo voy con un psicólogo desde hace seis o siete años y me ha ayudado mucho”, comentó.

“Buscaba iluminación. La vida te lo pide y no te puedes quedar con eso, porque te vuelves amargado, triste, quejón. Hay que hacerlo. Me ha dado tranquilidad, claridad y entendimiento. Por eso voy con un profesional. Platicar con alguien de confianza, un hermano o un amigo de corazón, me ha ayudado a sentirme mejor”. Esmeralda Ugalde

¿Qué dice sobre el distanciamiento entre su papá y Ana Bárbara?

Le preguntamos sobre el distanciamiento de su papá, don Antero, con su hermana Ana Bárbara, a quien él recién llamo “ingrata” y nos dijo: “Ahí no me gustaría meterme. Cada uno su relación con su cada cual. Ya les tocará reunirse, aprender, platicar, sanar e ir a terapia o lo que se tenga que hacer”.

“Yo con mi papá estoy muy bien. Cada que puedo voy a San Luis Potosí para ver a mis papás. Intento ir una vez al mes y quedarme dos o tres días con ellos. En la vida, al final, todo lo pagas con tiempo, no con dinero. Y tienes que administrarlo muy bien para que esos momentos sean de calidad y te generen satisfacción, alegrías y amor. Es lo que procuro en mi vida”. Esmeralda Ugalde

“La Reina grupera” y su novio Ángel Muñoz han estado en el ojo del huracán. Lo señalan de que la manipula y la ha alejado de su familia: “No puedo platicar de esa situación porque me he mantenido al margen y no sé cómo esté. Con mi hermana estoy bien. Es lo único que puedo decir”.

¿Qué dice Esmeralda Ugalde sobre su vida personal?

En lo personal, con Johnny Sigal lleva más de trece años: “Haz de cuenta que estamos casados. Han sido años muy bonitos. Todo me gusta de él. Hacemos un gran equipo. Eso es importante en una pareja, tener comunicación, respeto, amor y apoyarnos el uno al otro. Él está ahorita en el espectáculo Myst, trabajando como cantante. Le va muy bien ahí con Chacho Gaytán”.

“Ahorita estoy creciendo como conductora en Venga la alegría. No me negaré si me invitan a participar en algún capítulo de Lo que callamos las mujeres o en alguna ficción de Tv Azteca”, agregó.

“Cantar, actuar, conducir, todo me gusta. No me interesa ni la fama, ni el dinero. Eso es efímero. Me encanta simplemente disfrutar mi día”, concluyó.

