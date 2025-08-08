Wendy Guevara confirma que fue golpeada en el asalto que sufrió con Paolita Suárez y Vanessa Labios 4K, VIDEO

Hace algunas semanas, trascendió que Wendy Guevara, Paolita Suárez y Vanessa Labios 4K sufrieron un asalto mientras viajaban en carretera a Guanajuato. Si bien en un principio dijeron que solo les habían quitado sus celulares y no fueron agredidas o les quitaron una fuerte cantidad de dinero, como se dijo en su momento, ahora es Wendy da detalles de los momentos de violencia que vivieron, ¿qué pasó realmente?

Paolita Suárez y Wendy Guevara / Redes sociales

¿Cómo fue el asato que sufrió Wendy Guevara, Paolita Suárez y Vanessa Labios 4K?

A principios de julio, el periodista Gustavo Adolfo Infante informó que Wendy Guevara, Paolita Suárez y Vanessa 4K habían sufrido un asalto con violencia. Según lo reportado, los hechos se suscitaron el 2 de julio, mientras se dirigían a León, Guanajuato.

De acuerdo con lo que dijo Gustavo Adolfo, las influencers habrían sido detenidas por supuestos policías entre la Ciudad de México y Tepotzotlán. Las bajaron del vehículo en el que viajaban y las golpearon para obtener sus pertenencias.

“A Wendy le quitaron 250 mil pesos y, además, las obligaron a ingresar a sus cuentas bancarias desde sus celulares para hacer depósitos a los mismos policías” Gustavo Adolfo Infante

También relató que los delincuentes las amenazaron para que no dijeran nada: “Las cachetearon, las golpearon y las robaron. Les dijeron que sabían dónde vivían, que tenían sus identificaciones y que si hablaban, se las verían con ellos”, dijo Gustavo Adolfo Infante.

Poco después de esto, la propia Wendy realizó una transmisión en vivo diciendo que, si bien fue asaltada junto a Paolita y Vanessa, solo les quitaron sus celulares. También sostuvo que no habían sido policías, sino “personas normales” en moto.

Wendy Guevara / Redes sociales

Wendy Guevara admite que sí fue golpeada en el asalto que sufrió junto a Paolita Suárez y Vanessa 4K

A poco más de un mes del suceso, Wendy Guevara admitió que no solo les robaron sus celulares, también fueron golpeadas y obligadas a depositar dinero. Esta revelación la hizo en una reciente entrevista con Adela Micha.

Wendy Guevara “Nosotras no quisimos decir nada. Dijimos que solo nos quitaron los celulares, pero sí nos quitaron dinero y nos golpearon en la cara”

La ganadora de la primera temporada de ‘La casa de los famosos México’ contó que la experiencia fue muy traumática, ya que los delincuentes no paraban de agredirlas, por lo que, tras el hecho, se refugiaron en casa de sus padres para tranquilizarse.

“Llorábamos las tres, calladas. Yo escuchaba cómo le pegaban a Vanessa. Nunca había vivido algo así. No solo nos quitaron los celulares y todo. No, me quitaron dinero, Adela. A mis amigas les quitaron dinero. Nos golpearon en la cara y nos quitan el celular y todo”, relató.

¿Cuánto dinero le robaron a Wendy Guevara en el asalto que sufrió?

Durante la conversación, Wendy Guevara dejó claro que, a diferencia de lo que muchos piensan, no es millonaria ni vive rodeada de lujos, por lo que fue “horrible” ver cómo le quitaban lo que había ganado en un trabajo.

“Ellos vieron en ese momento y en el asalto nos dicen: ‘Desbloquea tu celular, métete tu nip, c*br*...na’, y apuntando ellos todo, apuntan todo y me y vieron la cantidad que yo tenía. Fue la cantidad que les di. No, fue horrible para mí. Yo dije, me vale, me quedo sin dinero, me quedo sin lana. O sea, me vale, no me importa porque voy a tener trabajo y todo, pero Adela, vieron en mis chats cuándo me van a depositar mi primer pago por el trabajo que estoy haciendo”, indicó, sin especificar la cantidad que les dio.

Para finalizar, dejó ver que lo sucedido la afectó emocionalmente: “Empezaron a decirme un buen de cosas, insultarme y usan la psicología de gritarte y de amenazarte tan feo que te sientes acorralada. Te sientes acorralada en un rincón y no sabes los días que he vivido”, concluyó.

La confesión de la influencer no pasó desapercibida en redes sociales y sus fans no dudaron en lamentar los hechos, al mismo tiempo que la felicitaron por su fortaleza.

