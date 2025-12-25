Youtuber es encontrado muerto en su casa, ¿accidente o asesinato?; Así fue como lo despidieron

A casi dos semanas del trágico asesinato del cineasta Rob Reiner y su esposa Michele, se confirma la muerte de David Adam Williams, mejor conocido en redes sociales como Adam ‘The Woo’, a los 51 años. El cuerpo fue encontrado en su residencia en Florida, Estados Unidos, ¿accidente o crimen? Esto se sabe.

¿De qué murió el youtuber David Adam Williams, mejor conocido como Adam ‘The Woo’?

De acuerdo con los informes preliminares, un amigo de Adam ‘The Woo’ fue a su casa el pasado lunes 22 de diciembre. Debido a que no abría la puerta, pidió una escalera prestada para asomarse por la ventana del tercer piso. Cuando lo vio inmóvil sobre la cama, llamó al 911.

Las autoridades llegaron al lugar y confirmaron que se trataba del influencer. Lo encontraron sin signos vitales. Posteriormente, le notificaron al padre de Williams.

Actualmente, el caso está bajo investigación y se le está realizando la autopsia al cuerpo para determinar la verdadera causa del deceso. La situación creó todo tipo de teorías en internet.

A falta de detalles por parte de las autoridades, se cree que la celebridad pudo haber fallecido de un infarto. Sin embargo, esto no ha sido confirmado, pues la familia no ha querido dar declaraciones del tema, así que de igual manera se desconoce cuándo o cómo fueron los ritos funerarios.

¿Cómo despidieron al youtuber Adam ‘The Woo’?

Por supuesto, la muerte del youtuber David Adam Williams conmocionó mucho a su comunidad. Varios de sus amigos no dudaron en usar sus redes sociales para compartir emotivos mensajes de despedida.

Uno de ellos fue Justin Scarred, un famoso blogero, quien, mediante Facebook, se dijo estar con el “corazón partido” por la noticia, asegurando que el occiso era una gran persona y amigo.

“Esto me parte el corazón y no quiero decir nada ahora mismo. El mundo ha perdido a un gigante, y yo he perdido a un amigo más cercano a mí que la sangre”, manifestó.

Por su parte, Chris Yon, otro amigo y colega, expresó: “No me puedo creer que esté escribiendo esto. Estoy absolutamente destrozado al enterarme del repentino fallecimiento de mi buen amigo Adam The Woo”.

¿Quién fue el youtuber Adam ‘The Woo’?

David Adam Williams, quien era conocido en internet como Adam ‘The Woo’, era un youtuber de 51 años que subía videos sobre sus viajes a diversos lugares emblemáticos de Estados Unidos y del mundo.

Abrió su canal de YouTube en 2009, el cual tiene cerca de 800 mil seguidores. Su cuenta de Instagram cuenta con más de 88 mil. Su último video data del 21 de diciembre, en el cual mostraba las decoraciones navideñas de su barrio.

En tanto que su último post en redes sociales data del 17 de diciembre. En dicha publicación, mostraba una fotografía desde Disneylandia junto al siguiente mensaje: “Disneyland París es maravilloso. Pasé un buen tiempo”.

