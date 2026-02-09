Famosa influencer ignora a Bad Bunny en pleno medio tiempo del Super Bowl 2026; vio el alternativo: VIDEO

A pesar de que muchos rechazaban la aparición de Bad Bunny en el medio tiempo de este Super Bowl 2026, otro gran sector lo recibía con los brazos abiertos. Ante esta polémica, varios disfrutaron el momento, pero algunos otros decidieron darle la espalda. Este fue el caso de una famosa influencer, quien decidió ignorar al puertorriqueño para poder ver el show alternativo. Te platicamos de quién se trata.

Así fue la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl LX / Captura de pantalla

Además de Bad Bunny, ¿cuál fue el show de medio tiempo alternativo durante el Super Bowl 2026?

El espectáculo alternativo al medio tiempo del Super Bowl LX, realizado el 8 de febrero de 2026, consistió en un evento paralelo impulsado por la organización conservadora Turning Point USA bajo el nombre “All-American Halftime Show”.

El evento fue un concierto transmitido de forma simultánea al show oficial de la NFL, concebido como una propuesta de contraprogramación y una postura crítica ante la elección de Bad Bunny como figura principal del medio tiempo. La intención del evento fue resaltar valores como la “ fe, la familia y la libertad ”.

Los artistas invitados a esta show fueron varios, entre los nombres destacaban:



Kid Rock,

Brantley Gilbert,

Lee Brice y

Gabby Barrett, con géneros como el country y el rock.

Al no formar parte de la señal televisiva oficial, se difundió principalmente a través de plataformas digitales y redes sociales como YouTube, X y además de algunos servicios de streaming.

Te puede interesar: Angélica Vale dice que “a ningún latino le alcanza” para ir al Super Bowl 2026 a ver a Bad Bunny y la tunden

Show alternativo en el medio tiempo del Super Bowl 2026 / Redes sociales

¿Qué influencer ignoró el medio tiempo de Bad Bunny para ver el show alternativo durante el Super Bowl 2026?

Mientras el estadio vibraba con luces, pantallas y miles de voces coreando a Bad Bunny en el Super Bowl 2026, un gesto aislado fue captado en video. Durante el show de medio tiempo encabezado por el puertorriqueño, la influencer estadounidense Amanda Vance decidió no mirar el escenario . En su lugar, se colocó audífonos, fijó la vista en su celular y comenzó a grabarse.

La escena se volvió viral en cuestión de minutos. En el clip, Vance aparece sentada en la parte alta del estadio, mientras a su alrededor el público canta y celebra. Ella, en cambio, observa en su teléfono una transmisión alternativa “The All American Halftime Show”, promovida en redes por sectores conservadores que cuestionaban la elección de un artista puertorriqueño como figura central del evento.

En su cuenta de X, la influencer escribió: “ Perdí mil seguidores en 2 minutos en Instagram porque no vi el medio tiempo de Bad Bunny ”, dijo Vance.

Para quienes la cuestionaron, el gesto resultó contradictorio: pagar un boleto costoso para asistir al evento deportivo más visto del año y, al mismo tiempo, ignorar el espectáculo central.

Te puede interesar: Mhoni Vidente predice al ganador del Super Bowl LX y anticipa final cardíaco por solo 4 o 6 puntos

Watching the American halftime performance at the Super Bowl instead of Bad Bunny pic.twitter.com/OroLSYgz8C — Amanda Vance (@amandacvance) February 9, 2026

¿Quién es Amanda Vance y qué contenido hace en redes sociales?

Amanda Vance es una influencer y creadora de contenido de Estados Unidos que ha destacado en el entorno digital por su vínculo con el ámbito deportivo, las apuestas en línea y, en tiempos recientes, por expresar abiertamente opiniones sobre temas culturales y políticos.

Antes de afianzarse en estas plataformas, incursionó en el modelaje y fue animadora de los Miami Dolphins (equipo de la NFL), etapa que le dio proyección dentro del ambiente deportivo.

Más adelante, Vance identificó un espacio propio centrado en las apuestas deportivas y comentarios sobre eventos del deporte, contenido que conectó principalmente con un público masculino.

Tal vez te interese: ¿Memo Ríos destroza a Bad Bunny y pone en duda su carrera?: “Artista no eres y nunca lo serás”