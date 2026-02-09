De Poncho Herrera a Ángela Aguilar: famosos reaccionan al show de Bad Bunny en el Super Bowl LX 2026

La presentación de Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX no pasó desapercibida. El artista puertorriqueño encabezó uno de los shows más comentados de la noche del domingo 8 de febrero de 2026, lo que desató una ola de reacciones tanto de seguidores como de figuras del espectáculo, músicos, actores y celebridades internacionales.

Te puede interesar: Bad Bunny: El INAH aclara polémica por foto viral del cantante tocando una histórica pieza, ¿qué dijeron?

Bad Bunny / Captura de pantalla

¿Qué dijo Poncho Herrera sobre la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl LX?

Alfonso Herrera fue uno de los primeros famosos en reaccionar al espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX. A través de su cuenta de X, antes Twitter, el actor celebró la presentación de Bad Bunny con un breve mensaje que rápidamente se viralizó.

“¡Benito la rompió!”, escribió Herrera, lo que provocó respuestas inmediatas por parte de usuarios que expresaron opiniones encontradas sobre la actuación del cantante. Entre los comentarios destacó una cuenta atribuida a Laura Bozzo, quien respondió: “Pero canta muy feo, fue muy buen show”.

Ante esto, el exintegrante de RBD contestó de forma directa al mensaje, defendiendo al artista puertorriqueño y haciendo referencia a su propio pasado musical: “Yo cantaba peor en RBD… Acá lo importante es el mensaje, Tía”.

La interacción generó múltiples reacciones entre internautas, quienes compartieron y comentaron el intercambio, convirtiéndolo en uno de los momentos más comentados en redes sociales tras el espectáculo.

Te puede interesar: Carolina Miranda publica mensaje tras polémica con Yeri MUA: ¿Respuesta elegante o dardo directo?

Poncho Herrera habla de Bad Bunny / Captura de pantalla

¿Cómo reaccionó Ángela Aguilar al show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026?

Otra de las reacciones que llamó la atención fue la de Ángela Aguilar. La cantante utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre la actuación de Bad Bunny durante el Super Bowl 2026, celebrado en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

En su cuenta de Instagram, la intérprete compartió un videoclip del show de medio tiempo acompañado únicamente por tres emojis de corazones rojos. La publicación fue interpretada por sus seguidores como un gesto de respaldo hacia el artista y el mensaje presentado durante el espectáculo.

Durante su actuación, Bad Bunny incluyó un discurso en el que mencionó a distintos países del continente americano y concluyó lanzando un balón con la frase “Juntos somos América”, un momento que fue ampliamente difundido en redes sociales y retomado por diversas figuras públicas.

Cabe recordar que Ángela Aguilar ha abordado en distintas ocasiones temas relacionados con la comunidad migrante. En 2025, anunció que parte de los ingresos de su gira serían destinados a proyectos de apoyo para migrantes. Además, durante un concierto en el Hollywood Bowl, expresó:

“Nací en Los Ángeles y mi padre dijo ayer que estaba muy orgulloso de ser mexicoamericano, un mexicoamericano legal”. Ángela Aguilar

Posteriormente, al recibir el Breakthrough Award en los Billboard Women in Music 2025, enfocó su discurso en reconocer el trabajo de las mujeres migrantes.

Sin embargo, el espectáculo también generó debate entre usuarios, especialmente por la publicación de Ángela Aguilar. En plataformas como TikTok e Instagram surgieron comentarios que retomaron declaraciones previas de la cantante sobre el reguetón y el uso de letras explícitas dentro del género.

Te puede interesar: Karime Pindter confiesa que rechazó a Bad Bunny por una poderosa razón, ¿qué pasó?

Ángela Aguilar / Capturas de pantalla

¿Qué otros famosos reaccionaron al espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl LX?

Las reacciones al show de medio tiempo no se limitaron a figuras mexicanas. Diversas celebridades internacionales también utilizaron sus redes sociales para pronunciarse sobre la presentación de Bad Bunny.

Miley Cyrus publicó en X: “¡Y SONABA UNA CANCIÓN DE BAD BUNNY! ¡LEGENDARIA! #SuperBowl”, mensaje que fue replicado por miles de usuarios. Por su parte, Thalía escribió: “Vamos @sanbenito ¡A romperla como siempre! Atte Tu 1er amor ;-) #SuperBowl”.

El conductor Jimmy Fallon también se sumó a la conversación al compartir una fotografía suya con una pava boricua y un coco, acompañada de la frase “DeBí TiRAR MáS FOToS”, en referencia a uno de los temas del cantante.

Desde México, Adrián Marcelo publicó: “Que le siga dos horas más. Pinche bestia, el Bad Bunny. Lo entendió todo. No hay ideología que pueda contra el ARTE. Dejó la vara altísima”. Mientras que Eduardo Videgaray escribió: “Gracias Bad Bunny. Qué manera de hacer Historia”.

Durante el show, Bad Bunny interpretó temas como Tití me preguntó, Yo perreo sola, Mónaco, El apagón y Debí tirar más fotos. También contó con la participación especial de Lady Gaga, quien interpretó Die With a Smile, y Ricky Martin, quien cantó Lo que pasó en Hawai. Asimismo, se escucharon fragmentos de Gasolina de Daddy Yankee y Dale de Don Omar como parte de un homenaje al género urbano.

Te puede interesar: ¿Por qué se pelaron Bad Bunny y J Balvin? Esta es la historia detrás de la reconciliación en pleno concierto