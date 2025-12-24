Karime Pindter confiesa que rechazó a Bad Bunny por una poderosa razón, ¿qué pasó?

Bad Bunny ha sido tendencia en las últimas semanas por la serie de conciertos que dio en México recientemente. Y es que el puertorriqueño dio ocho presentaciones en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, como parte de su gira ‘Debí tirar más fotos’.

Si bien estar al lado del cantante es un logro para muchas celebridades, algunas no han dudado en negarse. Tal fue el caso de Karime Pindter, exparticipante de ‘La casa de los famosos México’, quien, sin el miedo al qué dirán, confesó haber rechazado tajantemente al intérprete de ‘La canción’, ¿qué pasó?

¿Cuándo fueron los conciertos de Bad Bunny en México este 2025?

Estas fueron las fechas de los conciertos de Bad Bunny en México este 2025, en el Estadio GNP Seguros:

10 de diciembre

11 de diciembre

12 de diciembre

15 de diciembre

16 de diciembre

19 de diciembre

20 de diciembre

21 de diciembre

Durante su último concierto, el artista confesó estar muy enamorado de México y hasta admitió que le gustaría tener una novia de este país, lo que emocionó a todos los asistentes, principalmente mujeres.

“Quiero una novia y ojalá sea una mexicana” Bad Bunny

¿Por qué Karime Pindter rechazó a Bad Bunny?

En los shows, se instaló la famosa ‘Casita’, una infraestructura que se ha vuelto muy representativa en su gira. Como parte de esto, Bad Bunny invita a diversos artistas. Entre los seleccionados estuvieron Luis Gerardo Méndez, Renata Notni, Diego Boneta y Yeri MUA.

Cada uno de los invitados ha mencionado que la experiencia fue muy buena. Si bien muchos, incluyendo otros artistas, han manifestado su deseo de haber estado allí, Karime confesó que había rechazado la invitación.

La revelación surgió luego de que los conductores de ‘Hoy’ hablaran del último concierto del reggaetonero. Una de las presentadoras señaló que, probablemente, los invitados estaban muy “apretados” y que muchas celebridades habrían rechazado la invitación a ‘la Casita’, pues no necesitan estar allí para destacar.

Ante esto, la influencer contó que tuvo la oportunidad de estar en una de las presentaciones, pero decidió rechazar la invitación, ya que estaba muy ocupada con un nuevo proyecto.

Karime Pindter “Vieran que no acepté”

Raúl Araíza la felicitó por su disciplina. En tanto que otra de las presentadoras mencionó que la experiencia pudo haber estado “padre”. Por supuesto, sus fans también aplaudieron su determinación.

¿Cómo fue que Karime Pindter conoció a Bad Bunny?

Cabe destacar que Karime Pindter ya tuvo la oportunidad de conocer a Bad Bunny y hasta pudo entrevistarlo hace algunos años. La propia influencer confesó hace algún tiempo cómo fue el encuentro con el cantante.

“Me dijeron: ‘Queremos que entrevistes a Bad Bunny’ y yo dije: ‘va’. Me citaron en el hotel (donde se hospedaba). Llevé mis mejores galas y me dijeron: ‘Bad Bunny tiene diarrea, que siempre no’. Al día siguiente, bomberazo: ‘Ven a entrevistar a Bad Bunny al Auditorio Nacional’. Me puse muy nerviosa”, expresó.

Afirmó que el artista se portó muy amable y que los pocos minutos que tuvo para entrevistarlo fueron muy amenos: “Se portó buena onda y, de allí, al concierto”, resaltó.

