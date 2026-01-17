¿Memo Ríos destroza a Bad Bunny y pone en duda su carrera?: “Artista no eres y nunca lo serás”

Antes de entrar de lleno en la polémica, el choque entre Memo Ríos y Bad Bunny volvió a encender el debate eterno entre éxito comercial y valor artístico. El comediante mexicano, fiel a su estilo irónico y mordaz, decidió opinar sin filtros sobre la carrera del cantante puertorriqueño, justo cuando el llamado Conejo Malo vive uno de los momentos más altos de su trayectoria. El contraste no pudo ser más explosivo: críticas durísimas frente a estadios llenos, récords y un histórico Super Bowl en puerta.

¿Qué dijo Memo Ríos sobre Bad Bunny y por qué se volvió viral su mensaje?

La polémica estalló luego de que Memo Ríos publicara un extenso mensaje en Facebook dirigido directamente a Bad Bunny y a quienes consumen su música. En tono de rima, sátira y humor ácido, el comediante dejó claro que su crítica no era personal, pero sí profundamente artística.

Memo Ríos “A mí no me cae mal el Conejo malo. No me cae mal, lo que hace me da igual, no lo he oído más que varios segundos y me gustaría que el genial Guillermo del Toro lo contratara para hacer efectos de sonido macabros y tremebundos, emitiendo berridos guturales que evocan al chamuco y a sus ruidos infernales.”

Aunque aclaró que Bad Bunny no le resulta antipático como persona, fue tajante al asegurar que no considera musical su trabajo y que apenas ha escuchado fragmentos de sus canciones.

“Lo que hace no es musical, pero eso a él le vale, le da igual, está haciendo un dineral” Memo Ríos

Bad Bunny / IG: @badbunnypr

Según Memo Ríos, el éxito del cantante puertorriqueño no estaría relacionado con la calidad artística, sino con un público poco exigente, al que describió con metáforas provocadoras. Incluso comparó a algunos seguidores con “zombis” o “muertos vivientes”

“Proveniente de públicos que no son exigentes, son entes a los que les vaciaron sus mentes y que habitan en los cinco continentes, caminando como Zombies inconscientes”

Estas declaraciones no vinieron acompañadas de aclaraciones posteriores ni retractaciones. Memo Ríos dejó su postura clara y permitió que el debate creciera por sí solo en plataformas digitales.

Memo Ríos “Para mí el “Conejo Malo” es alguien suertudo para monetizar y quien nació en el momento adecuado, en donde una parte de su generación cree que pueden cambiarse de sexo como cambiarse de calzones, que pueden sentirse gatos, perros, caballos y leones. Y si les pones apodos son una bola de llorones. Pues felicidades “Conejo Malo” artista no eres ni nunca lo serás, pero como Mercader y con tus seguidores de mal gusto y sordos mucho tiempo haciendo plata permanecerás.”

¿Bad Bunny responde con éxito mientras Memo Ríos lo critica?

Mientras las críticas de Memo Ríos circulaban con fuerza, Bad Bunny seguía demostrando su poder de convocatoria, especialmente en México. Durante 2025, el cantante ofreció ocho conciertos completamente agotados en el Estadio GNP Seguros, confirmando su enorme conexión con el público mexicano.

Lejos de verse afectado por los comentarios negativos, el puertorriqueño inició 2026 con el pie derecho, al confirmarse como el primer artista masculino latino en encabezar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026, un logro histórico para la música en español.

Bad Bunny sufre una pérdida durante su gira Debí tirar más fotos / Redes sociales / Canva

¿Cómo será el show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 y por qué genera expectativas?

Para calentar motores, Bad Bunny publicó un tráiler oficial que da pistas sobre lo que será su presentación en el Super Bowl. En el video se le observa en un escenario dominado por un árbol de hojas rojas, mientras sube el volumen a su canción “Un baile inolvidable” desde su celular.

La escena evoluciona con personas de distintas etnias y nacionalidades bailando salsa, mientras la cámara muestra al cantante disfrutando del ritmo y la rumba. El avance cierra con una frase que ya dio la vuelta al mundo: “El 8 de febrero, el mundo bailará”.

El mensaje deja claro que su show apostará por una exploración de ritmos latinos, algo que ha generado altas expectativas, pero también críticas.