Bad Bunny: El INAH aclara polémica por foto viral del cantante tocando una histórica pieza, ¿qué dijeron?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia explicó lo ocurrido tras la difusión de una imagen de Bad Bunny que causó controversia en redes sociales, pues se ve al intérprete puertorriqueño tocando una pieza arqueológica. Frente a la ola de críticas, la institución decidió aclarar la situación. ¿Qué dijo exactamente?

¿Por qué Bad Bunny visitó el Museo de Antropología e Historia en México?

Bad Bunny estuvo en México desde principios de diciembre de 2025, para presentarse en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, como parte de su gira “Debí tirar más fotos”.

En ese lapso de tiempo, el cantante aprovechó para visitar algunas atracciones que presenta México, como la Lucha Libre o simplemente circular en las calles más tradicionales de la capital mexicana.

En una de esas visitas, Bad Bunny se dio un tiempo y acudió al famoso Museo de Antropología e Historia, ubicado en Chapultepec. Pero fue ahí que protagonizó un momento que acaparó las miradas en redes y pronto se volvió motivo de críticas. ¿Por qué?

¿Por qué la visita de Bad Bunny al Museo de Antropología fue criticada y cómo respondió el INAH?

La visita de Bad Bunny al Museo Nacional de Antropología (MNA), en la Ciudad de México, desató una intensa conversación en redes sociales luego de que el propio artista compartiera una fotografía en la que aparece tocando una pieza arqueológica de piedra. La imagen, publicada el viernes 26 de diciembre en su cuenta de Instagram como parte de un recuento de su paso por la capital mexicana, generó críticas de usuarios que señalaron una aparente falta de respeto a las normas de conservación del patrimonio.

La fotografía muestra a Bad Bunny colocando la mano sobre una estela arqueológica de piedra, identificada por el MNA como el Dintel 32, una pieza de origen maya fechada entre los años 600 y 900 d.C. Al tratarse de un objeto prehispánico de alto valor histórico, el contacto físico por parte de los visitantes está estrictamente prohibido, lo que provocó indignación entre diversos sectores del público.

Para muchos usuarios, la imagen simbolizó un trato preferencial hacia una figura pública y abrió cuestionamientos sobre la aplicación de las reglas dentro de uno de los recintos culturales más importantes del país.

Ante la circulación de la imagen, el INAH emitió un comunicado en sus redes sociales para precisar lo ocurrido. De acuerdo con la institución, la visita de Bad Bunny al Museo Nacional de Antropología se realizó el miércoles 17 de diciembre y en todo momento estuvo acompañado por personal de custodia del recinto.

El contacto físico con bienes arqueológicos está prohibido Comunicado INAH

Según el reporte oficial, cuando el cantante colocó su mano sobre la estela, el personal del museo le indicó de inmediato que no estaba permitido tocar las piezas exhibidas. Tras la aclaración, el músico retiró la mano sin objeciones. El INAH subrayó que no hubo daño alguno a la pieza y que se siguieron los protocolos de vigilancia establecidos .

¿Qué famosa mexicana acusó al equipo de Bad Bunny de pedirle fotos íntimas?

La tarde del jueves 11 de diciembre, las declaraciones de Mariana Grimaldi, conocida en redes como “La niña fresa”, generaron sorpresa debido a lo delicado del tema que abordó.

En entrevista con TVNotas, la influencer contó que lo que comenzó como entusiasmo por asistir al concierto de Bad Bunny en el Estadio GNP de la Ciudad de México terminó convirtiéndose en una vivencia inesperada y poco agradable.

De acuerdo con su relato, Grimaldi ya contaba con un boleto para el espectáculo; sin embargo, al notar el nuevo montaje del escenario denominado “La casita”, decidió intentar cambiar de ubicación para disfrutarlo mejor, lo que derivó en la situación que posteriormente narró.

Según contó, existía una persona encargada de otorgar los accesos a “La casita” durante el concierto de Bad Bunny en la Ciudad de México, por lo que decidió enviar su solicitud al responsable, pues era necesario cumplir con cierto “perfil” para poder obtener ese beneficio.

De acuerdo con su testimonio, sí reunía los requisitos solicitados; sin embargo, casi de inmediato la situación dio un giro completamente distinto.

Este sujeto me dice ‘Oye, pero qué crees, necesito que mandes unas fotos sex.. unas fotos ya sabes cómo’ y yo le dije cómo crees, soy una figura pública. “La niña fresa”

