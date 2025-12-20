¿Renata Notni y Diego Boneta pelearon en el concierto de Bad Bunny en CDMX? ¡Le jaló el cabello! Ella responde

Bad Bunny regresó a México con una serie de conciertos en la capital del país, como parte de su gira ‘Debí tirar más fotos’. Como parte del show, invitó a varios artistas a la ‘casita’, una infraestructura que está en el interior del escenario, en la cual también algunos fans han tenido la oportunidad de estar.

Entre los famosos que estuvieron en las presentaciones fueron Diego Boneta y su novia, Renata Notni, quienes han dado mucho de qué hablar después de que se viralizara un video de una aparente discusión durante el show.

Diego Boneta y Renata Notni / Redes sociales

¿Renata Notni y Diego Boneta discutieron en el concierto de Bad Bunny en CDMX?

Aunque Renata Notni y Diego Boneta asistieron a uno de los primeros conciertos de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros, el video de su aparente pelea se hizo viral hace apenas unas horas.

En el clip, se ve a la pareja hablando hasta que, en algún punto, Notni le jala el cabello al actor. Según algunos usuarios, parecía que Renata le estaba “gritando algo”, mientras que el actor, aparentemente, la “ignoraba”.

Esto, supuestamente, habría provocado el enojo de la actriz, quien le jaló el pelo para después darse un beso rápido. Como era de esperarse, el clip causó mucha controversia en redes sociales. Si bien algunos afirmaron que solo era “un juego de pareja”, otros le advirtieron a Boneta que “saliera de allí”, pues “así comienza la violencia”. Estos son algunos comentarios que se podían leer:

“A la gente le gusta exagerar todo”

“Sí se ve que estaban peleando”

“¿Será que lo violenta?”

“Ellos son felices”

“Se ve que solo estaban jugando”

“Está raro todo”

¿Qué respondió Renata sobre su presunta pelea con Diego Boneta en el concierto de Bad Bunny?

A raíz de toda esta polémica, Renata Notni rompió el silencio en TikTok y aseguró que el clip viral estaba “sacado de contexto”. Sostuvo estar en contra de la violencia y reiteró que solo estaban “jugando”.

“Entiendo la preocupación, pero aquí no hubo violencia. El video está cortado y fuera de contexto. Coincido en que la violencia nunca es aceptable. Estábamos jugando. No me aprovecho de nada. No hubo agresión. El video está fuera de contexto y cortado. La violencia no va conmigo”, resaltó.

La actriz no ha dado más comentarios de esta situación. En tanto que Diego solo se ha limitado a usar sus redes sociales para promocionar sus proyectos artísticos.

Renata Notni / Redes sociales

¿Cómo inició la historia de amor entre Diego Boneta y Renata Notni?

Renata Notni y Diego Boneta han sido una de las parejas más sólidas, pero discretas del medio artístico. En 2021, se les comenzó a captar juntos en diversos eventos y viajes. También compartieron fotos juntos en redes sociales, confirmando así su relación.

Debido al trabajo de ambos, han pasado largas temporadas distanciados. No obstante, han demostrado que su amor ha podido superar esto, mostrándose muy felices y enamorados.

Aunque ambos no han descartado casarse en el futuro, han coincidido en que son felices actualmente y “no tienen prisa” por dar ese gran paso.

Justamente a principios de diciembre, la actriz subió un carrete de fotos en Instagram de un viaje romántico que hicieron. Sin decir mucho o dar detalles, la joven simplemente expresó: “Los mejores días de todos”.

