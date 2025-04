Renata Notni sufrió maltrato por parte de una famosa actriz que la hizo llorar en plena grabación

Renata Notni se ha consolidado en la industria como una de las actrices mexicanas más queridas y reconocidas de la industria del entretenimiento. Su gran talento la ha llevado a pertenecer a diversos proyectos a nivel internacional.

Sin embargo, no todo en su carrera en la televisión ha sido color de rosa. Renata Notni se sinceró y reveló que sufrió maltrato por parte de una reconocida actriz, ¡cuando solo tenía 14 años!

Renata Notni protagonizó un delicado momento con una actriz / IG: @rennotni

¿Qué dijo Renata Notni sobre la agresión que sufrió de una actriz?

Aunque la también novia de Diego Boneta se mostró orgullosa por pertenecer al medio artístico desde muy temprana edad, ya que vivió momentos verdaderamente positivos, también destacó que sufrió actitudes negativas por parte de una de sus compañeras de set.

Mediante una entrevista en el programa de YouTube ‘Confesiones’, Notni abrió su corazón y reveló que protagonizó un terrible momento junto a una actriz, quien la hizo llorar en plena grabación de la telenovela ‘Un gancho al corazón’, a sus cortos 14 años.

Renata narró que la actriz le gritó horrible y la hizo llorar en el set de la telenovela, lo que derivó a una serie de eventos desafortunados.

“Yo estaba superchiquita. Tenía, no sé, 14 años y una actriz me gritoneó horrible. Me hizo llorar en el set… Se quita el apuntador y se pone como loca y me empieza a gritonear (me dijo): ‘Eres una escuincla, qué falta de respeto, por qué no me das mi pie cuando me lo tienes que dar’”, contó Renata.

“Pero como loca (me gritó)… Empecé a llorar. Nunca me la esperé y me salí corriendo directo al cuartito que nos daban”, agregó.

¿Quién fue la actriz que agredió a Renata Notni en la telenovela ‘Un gancho al corazón’?

Renata compartió que su madre estaba en el set e intervino rápidamente. Esto provocó una confrontación. Sin embargo, la actriz habría reflexionado y optó por pedirle una disculpa.

“Ya después, a ella como que le cayó el 20 y hasta una disculpa pidió, pero, pues, no le puedes gritonear a una niña de 13 años y menos siendo una mujer de 35", mencionó.

No obstante, Renata Notni no quiso decir el nombre de la histrionisa que la agredió en el pasado, pero algunos usuarios no tardaron en especular de quién se trataría.

Mencionaron que podría referirse a Laisha Wilkins, con quien compartió foro en ‘Un gancho al corazón’. Esto debido a su fama de ser “odiosa” y muy “grosera” con sus compañeros de proyectos. ¿Será?

Así lo dijo Renata Notni: