Laisha Wilkins llama “nacos” a asistentes al concierto de PolyMarchs; la tunden en redes y no se arrepiente

Aunque ya no la hemos visto en telenovelas, la querida actriz Laisha Wilkins ha sido activa en redes sociales dando críticas de contextos sociales. Recientemente, lanzó un mensaje que generó polémica entre los internautas.

Laisha fue duramente criticada en redes sociales después de realizar un comentario acerca del concierto gratuito de PolyMarchs en el Ángel de la Independencia en Ciudad de México, que se llevó a cabo el 31 de diciembre de 2024. A través de su cuenta en Twitter, la actriz arremetió contra la música del popular sonidero mexicano y a quienes asistieron al evento, llamando “nacos” a los asistentes y criticando el género musical de PolyMarchs.

Polymarchs en el Ángel de la Independencia / Instagram

¿Qué dijo Laisha Wilkins sobre PolyMarchs y sus fans?

Un día después de la presentación del sonidero que rompió récords en su presentación de fin de año, Laisha Wilkins escribió: “La música de los Polymarchs horrenda, pero llenó y prendió. Lo que nos dice que somos muy nacos en la CDMX. Es todo el tuit”.

La declaración de la exvillana de telenovelas no pasó desapercibida para sus seguidores y generó una ola de reacciones en su contra.

Si bien algunos usuarios de redes sociales coincidieron con su opinión, la mayoría de los comentarios fueron negativos, llamando a Laisha una persona clasista.

La música de los Polymarchs horrenda, pero llenó y prendió. Lo que nos dice que somos muy nacos en la CDMX. Es todo el tuit. — 👑Lai Reina de Dinamarca (@LaishaWilkins) January 1, 2025

Laisha Wilkins se defiende y no se arrepiente: “No es clasismo. Hay nacos en todos los niveles”

Ante la ola de críticas, Wilkins no dudó en responder y defender su postura mostrándose firme en su crítica. En un segundo mensaje, la actriz amplió sus comentarios y lejos de arrepentirse, reafirmó su postura, ahora no solo hablando sobre el evento de PolyMarchs, sino también sobre otros géneros musicales populares como los corridos de Peso Pluma y la música urbana de Bad Bunny.

“Sí, muy mala la música de Polymarchs, y también he dicho que la música de Bad Bunny y de Peso Pluma es muy naca y hace apología al n4rco. Pero bueno, sigan defendiendo su poca apreciación musical”, expresó.

No conforme con la lluvia de críticas, Laisha Wilkins continuó defendiendo sus palabras al aclarar, que para ella el término “naco” no tiene un matiz clasista. “Decir que algo es ‘NACO’ no es clasista. Hay nacos en todos los niveles socioeconómicos”, explicó en otro mensaje.

