Leticia Calderón revela sorpresa para su mamá y explota por señalamientos de que la abandonó en asilo, VIDEO

El pasado abril, Leticia Calderón fue señalada por supuestamente abandonar a su mamá en un asilo. En su momento la actriz reveló que su madre está por voluntad propia en una residencia de retiro. Sin embargo, parece que las explicaciones no fueron suficientes, pues en redes siguió siento blanco de señalamientos.

Ahora, Lety reveló una sorpresa que tiene preparada para celebrar el cumpleaños de su mamá y de paso aprovechó para callar de una vez por todas las críticas.

La actriz Leticia Calderón aseguró que su mamá está feliz en esta nueva etapa de su vida. / Instagram.

¿Leticia Calderón abandonó a su mamá en un asilo?

Durante un encuentro con la prensa difundido por el periodista de espectáculos Eden Dorantes, Leticia Calderón fue cuestionada por las críticas que le hicieron por supuestamente haber abandonado a su mamá en un asilo, por lo que ella respondió contundente:

“Pues que opinen lo que se de les de la gana, yo hago lo que se me da la gana. Finalmente es mi mamá, yo pago una residencia maravillosa. Mi mamá está feliz, yo la veo feliz. Me decía en la mañana: '¡¿Ya me llevas, ya me llevas, ya me llevas?!'; y yo así como ‘mamá, espérame’, vamos a desayunar juntas tantito’”, compartió la intérprete de ‘Yo compro esa mujer’.

Lety señaló que cada fin de semana recoge a su mamá y también aclaró que tipo de residencia es: “Esta es una residencia. Es una casa para personas adultas, no es un asilo, que es muy diferente. No es nada barato. Este es un edificio, no es una casa adaptada. Todos tienen su suite, mi mamá tiene comedor, tiene su sala, tiene su recamara, tiene su vestidor, su baño. Tiene enfermera 24/7, hay doctores”, declaró la actriz.

Además, Calderón aseguró que la dinámica de la residencia abarca actividades específicas como el yoga, juegos como el dominó y cartas, e incluso festivales: “Ayer les hicieron un festival y se ganó una botella de alcohol y me la llevó ayer” dijo entre risas. De igual manera, añadió que el 10 de mayo tuvieron una celebración con todo y mariachi.

Leticia Calderón junto a sus hijos y su mamá / Redes sociales

¿Qué sorpresa le tiene preparada Lety Calderón a su mamá?

Leticia Calderón ha aprovechado el tiempo con sus hijos pues se ha embarcado en una serie de viajes por diferentes destinos como África o recientemente en abril, La Vegas. En esta ocasión compartió que tiene un viaje sorpresa para su mamá.

Lety señaló que todos sus viajes los planifica con anticipación, como fue el caso de su visita a La Vegas, la cual preparó desde diciembre del 2024. De acuerdo con la intérprete de ‘En nombre del amor’, su plan es llevar a sus hijos a conocer diferentes partes de España:

“Quiero que mis hijos conozcan así como muchos pueblitos, muchas cosas muy lindas de España, y pues obviamente la intención es veranear allá un par de día”, dijo Lety Calderón.

Pero, previo a este viaje, precisamente tiene preparada la sorpresa para su mamá con motivo de su cumpleaños, la cual será también un viaje:

“Primero vamos a La Paz, que es un regalo de mi mami que cumple en Junio 19, y es una sorpresa para ella. Espero que no esté viendo ninguno de los programas, porque es sorpresa. Ayer la vimos y mis hijos: '¿Cuándo hacemos maleta?’, y yo: '¿Para qué? ¡No!’”, confesó entre risas Calderón, que así dejó claro que no tiene abandonada a su mamá.

¿Por qué la mamá de Leticia Calderón decidió estar en una residencia para adultos mayores?

Además, Lety Calderón aclaró que la decisión de que su madre estuviera en una residencia de retiro la tomó ella misma:

“Cabe aclararlo, fue una decisión de ella. Cuando murió mi papá yo dije evidentemente: ‘Pues que se venga conmigo’, ya tenía todo preparado para hacerle una súper suite porque mi casa es de un piso, y mi mami dijo que no, que ella prefería este lugar donde también están sus amigas. Platica, está con gente que decidió estar ahí, porque ahí no te pueden llevar, tú tienes que decidir entrar”, aseguró la actriz de ‘Esmeralda’.

Para finalizar, Leticia Calderón señaló que es gracias a sus ahorros que su mamá está en esa residencia, pues según la actriz, solamente ella paga este servicio y entre risas bromeó con que necesita trabajar para financiar otro año, pero aseguró que no le pesa: “No, mi mamá lo vale, porque ha sido una esposa extraordinaria, una mamá incomparable, una muy buena amiga, una muy buena mujer y merece eso y más”, concluyó.