Día Mundial del Síndrome de Down: Leticia Calderón está orgullosa de ser mamá de Luciano

El Día Mundial del Síndrome de Down es una fecha de reflexión para generar una mayor conciencia acerca de la discapacidad intelectual. Para Leticia Calderón, actriz reconocida por su papel en numerosas producciones de televisión, esta fecha tiene un significado aún más profundo.

Durante más de veinte años, ha sido una voz incansable en la defensa de los derechos y la inclusión de las personas con Síndrome de Down, una misión motivada por su propia experiencia como madre de Luciano, su hijo mayor, quien nació con esta alteración genética.

Leticia Calderón y su hijo Luciano, sonrientes. / Instagram: @letycalderon79

Leticia Calderón la más bendencida con la llegada de Luciano

En una entrevista con los medios, Leticia Calderón destacó que la experiencia de tener un hijo con Síndrome de Down es todo menos lo que la gente podría suponer. Lejos de considerarlo un “castigo”, la actriz enfatizó que es una auténtica “bendición”.

“Tener un hijo con Síndrome de Down no es un castigo, es una verdadera bendición. La gente que realmente logre entender esto, va a cambiar su percepción de esta condición”. Leticia Calderón

Leticia recordó que, al dar a luz a Luciano, recibió muestras de compasión por parte de los demás, ya que el embarazo representaba un desafío personal para ella. Algunos interpretaron de manera negativa el hecho de que su hijo tuviera Síndrome de Down cuando logró quedar embarazada. No obstante, Leticia aclaró que esto no era motivo de preocupación, ya que su hijo no estaba enfermo, a pesar de la percepción común.

“Cuando yo tuve a Luciano, mucha gente decía: ‘Ay, pobrecita, tanto que quería ser mamá y le tocó un niño así, enfermito’. No, mi hijo no está enfermo, mi hijo gracias a Dios es muy sano. La diferencia es que es un hombre que está lleno de amor, que dice lo que piensa”.

Leticia Calderon teme por el futuro de Luciano y trabaja por hacerlo más independiente

Leticia Calderón confesó que le inquieta el futuro de Luciano, por lo que ha mostrado constantemente su deseo de que su hijo sea autónomo. Tanto es así que en 2022, el joven comenzó sus estudios universitarios, y ella adquirió un departamento para que pueda mudarse cuando esté preparado.

“Evidentemente tener un hijo con una discapacidad pues si te entra más la preocupación de que el día que yo no esté, ¿qué va a ser de él? Yo sí quisiera que la sociedad les dé la oportunidad de poder trabajar”, concluyó.

