¿Leticia Calderón abandonó a su mamá en un asilo? Ella responde a las críticas

La actriz Leticia Calderón y recientemente fue blanco de acusaciones que aseguraban que había abandonado a su mamá. La actriz puso fin a las críticas que recibió, en reciente encuentro con la prensa. La actriz de 56 años detalló cómo tomó la decisión de que su mamá viviera en una residencia para adultos mayores.

Leticia Calderón / Instagram: @miamorsintiempo

No se trata de un asilo, sino de una residencia con todas las comodidades, un hotel

La actriz de ‘Esmeralda’ compartió que tomó la decisión junto a su mamá al ver las comodidades que podría tener para ambas, pues aseguró que otro de los puntos que le gustó es que se trata de una residencia que cuenta con atención médica 24/7.

“Está en una residencia que está feliz y encantada y a veces me dice: ‘Hija, si no puedes venir por mí, no vengas’, pero vamos por ella todos los sábados y domingos, estamos con ella porque además mis hijos la adoran y puedo no estar yo pero a ella la tienen que ver”, dijo sonriente.

“Es como un hotel donde tienen su restaurante, su room service, pero la gran diferencia es que tienen enfermeras y doctores 24/7. Está súper bien cuidada, los martes nos acompaña al súper. Hay residentes que manejan, entonces van y vienen, pueden salir, pueden entrar a la hora que quieran. Yo puedo quedarme a dormir con mi mamá, puedo entrar a la hora que se me dé la gana”, compartió.

¿Por qué Leticia Calderón tomó la decisión de que su mamá viviera en una residencia para adultos mayores?

De acuerdo con sus palabras, la actriz expresó que tanto ella como su mamá tomaron la decisión en conjunto de vender su casa y pagar la residencia, pues resulta más cómodo para ambas, debido a que las distancias de la Ciudad de México empezaban preocupar a la actriz.

“Porque mi papi murió hace 4 años y mi mami vivía sola en una casa en Xochimilco, donde ahora haces casi 2 horas y media para llegar, y sobre todo que nos daba muchísimo miedo eso de que hace que ahí. Si se fuera a caer, que se sentía mal, ¿cómo llegábamos? Estábamos angustiados y la verdad es que empezamos a buscar asilos”, explicó.

La actriz que causó revuelo, luego de que Karla Esquivel revelara que le dio una cachetada real en una grabación, hizo énfasis en que no ha abandonado, ni abandonaría a su mamá, y de hecho, explicó que ahora, sus hijos están más cerca que nunca de su abuela y en ocasiones hasta la dejan para ir a comer con ella, dentro de la mencionada residencia.

