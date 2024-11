Hijo de Leticia Calderón le hace una fuerte petición en vivo, ella se queda sin palabras

En una reciente entrevista con Matilde Obregón, la actriz Leticia Calderón vivió un momento sorprendente cuando su hijo mayor, Luciano, decidió expresar un deseo que no dejó indiferente a nadie: le gustaría que su madre se volviera a enamorar de su padre y que la familia que alguna vez compartieron se reuniera nuevamente.

La conversación, que comenzó con temas de la carrera de Calderón y su experiencia como madre, tomó un giro inesperado cuando Luciano, de 20 años, se unió para compartir sus sentimientos.

Durante la charla, Obregón le preguntó al joven si le gustaría ver a su madre en una relación. Luciano, sin dudarlo, confesó que sí, pero dejó claro que su mayor anhelo era que no fuera con una nueva pareja, sino con su propio padre.

Leticia Calderón y su hijo Luciano / Captura de pantalla

Luciano, hijo de Leticia Calderón expresa que le gustaría ver a sus papás juntos

“La verdad sí, pero es que bueno... si quiero, pero... ¿lo puedo decir mamá?”, preguntó con cautela antes de revelar sus pensamientos. Ante la aprobación de su madre, Luciano expresó con sinceridad: “Mi mamá estuvo peleada con mi papá… mi papá la engañó como que quisiera algo para que mis papás vuelvan a estar juntos, para que se enamoren. Yo quiero que mis padres se enamoren, que se casen de nuevo, que mi mamá tenga otro hijo”.

La confesión de Luciano no solo dejó a Leticia sin palabras, sino que también generó un emotivo momento durante la entrevista. Aunque la actriz escuchó atentamente a su hijo, su reacción fue de asombro ante la idea de tener otro hijo. “¡Ay, otro hijo! Imagínate tener otro hijo”, comentó con una sonrisa que reflejaba tanto ternura como sorpresa.

Luciano, quien siempre ha demostrado ser un joven muy cercano a su madre, explicó que su deseo parte del amor que siente por ambos. Aunque es consciente de lo ocurrido en el pasado entre sus padres, no deja de soñar con una reconciliación.

Matilde Obregón cambió de tema y cuestionó a Luciano sobre su debut como actor en la telenovela ‘El amor invencible’ de Juan Osorio.

El joven recordó con alegría su participación y admitió que, aunque estaba nervioso, fue una vivencia significativa. Calderón, orgullosa, complementó el relato mencionando que Luciano se acercó directamente al productor Juan Osorio para pedirle la oportunidad de actuar como policía, y coincidió que había una escena adecuada para ello.

La entrevista dejó en claro el fuerte vínculo entre Leticia Calderón y su hijo, quien no solo admira a su madre, sino que también sueña con verla plenamente feliz.

Sin importar lo que depare el futuro, queda claro que Luciano siempre estará al lado de su madre, apoyándola en cada paso y compartiendo sus más profundos anhelos.

Leticia habla del padre de sus hijos, ¿es buen padre?

Previo a la aparición de Luciano, Leticia habló de su ex y confesó en la entrevista que considera que es una buena persona, pero tajante señaló que no ha sido precisamente el mejor padre para sus hijos.

“Juan es un buen ser humano, es una buena persona, dentro de todas sus cosas y distracciones procura que estés bien. No siento que sea un buen papá, no ha sido un papá presente, al principio se los llevaba a comer una vez al mes luego cada dos meses, luego ya no pasaba, nunca han pasado Navidad juntos, nunca los ha pedido”, comentó. Leticia.