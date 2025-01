Leticia Calderón sufre fraude bancario, perdió más de 300 mil pesos

La actriz Leticia Calderón recientemente reveló que bajó 12 kilos y causó revuelo. Ahora vuelve a estar en boca de tosos porque hizo público que fue víctima de un fraude bancario que le generó pérdidas de más de 300 mil pesos.

En una entrevista con medios de comunicación, compartió detalles sobre el desafortunado incidente y expresó su frustración ante la falta de responsabilidad por parte de la institución bancaria involucrada.

Leticia Calderón

Yo también fui víctima. No de todo porque mi banco luego, luego bloqueó, pero sí me robaron una parte importante de dinero, afortunadamente no toda porque mi banco lo bloqueó y el banco ya no se hace responsable”.