Cynthia Klitbo y el milagro que ayudó a mejorar su situación económica, tras ser víctima de un fraude

Hace un par de meses, Cynthia Klitbo dio a conocer que había sido víctima de un fraude que la despojó de todos sus ahorros. En un video para redes sociales, contó que había sido contactada por unas personas que se hicieron pasar por empleados de su banco para que les diera datos confidenciales de sus tarjetas.

De acuerdo con su anécdota, se encontraba en México cuando los sujetos le hablaron por teléfono para decirle que había unos cargos no reconocidos en su tarjeta de San Francisco. Con esta excusa, le pidieron sus claves interbancarias.

Debido a que “desconoce mucho sobre la tecnología”, cayó en ese truco y posteriormente se dio cuenta de que sus cuentas de ahorro y cheques en Estados Unidos habían sido vaciadas.

Este suceso impactó negativamente en sus ingresos y tuvo que vender un departamento ubicado en Estados Unidos para lidiar un poco con su crisis financiera.

Cynthia Klitbo supera crisis económica / Redes sociales

Cynthia Klitbo exploró varias opciones para salir de la crisis

Tras esto, la celebridad compartió con sus seguidores que había contemplado la posibilidad de trabajar en algo fuera de la industria del entretenimiento.

“Mira, tengo manitas. Cocino bien sabroso. Sé limpiar perfecto, y además tengo un coche que aguanta para ser Uber. Entonces, si me las veo negras, me pongo a manejar un Uber. ¿Cuál es el problema?”, manifestó.

Cynthia Klitbo revela el milagro que ayudó a mejorar su economía

Afortunadamente, el 2025 vino con una racha de suerte para Klitbo. En una reciente entrevista para ‘La mesa caliente’, reveló que, en las últimas semanas, experimentó algo que solo pudo denominarlo como “milagro”.

La celebridad relató que, tras buscar algún trabajo en el medio, ha estado recibiendo propuestas para varios proyectos nuevos, incluyendo una película y una telenovela.

“Me han pasado muchos milagros. Yo levanté teléfonos y empiezo película en dos semanas. Empiezo telenovela en México con Lucero Suárez. Arranco el 24 de febrero. Lo que hice fue levantar los teléfonos porque no me espero a que me den trabajo, yo me lo consigo. Les digo así: ‘Me pasó esto. Necesito chamba”, externó.

Internautas le desean lo mejor a Cynthia Klitbo en sus nuevos proyectos

Por supuesto, la noticia de su regreso a la televisión no pasó desapercibida y los internautas aseguraron que la apoyarán en sus próximos proyectos.

Estos son algunos comentarios que se podían leer en redes sociales:

“Excelente actriz”

“Que bella ella y sobre todo con una humildad que le falta a muchas del medio”

“Es que ella es buena actriz”

“Tus fans te apoyamos”

“Muy bien por ella”

“Me encanta personalidad”

“Te amamos”

