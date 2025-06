¡Cynthia Klitbo estalla en pleno tráfico de CDMX y puso en su lugar a un conductor! ¿Teme volverse viral?

Manejar en la Ciudad de México es, para muchos, una prueba diaria de nervios de acero. Esta vez, ni siquiera una estrella como Cynthia Klitbo, famosa por papeles como el de Tamara de la Colina en El privilegio de amar; pudo evitar un momento de tensión en el caos vial.

La actriz vivió un episodio que bien podría formar parte de una telenovela: un conductor imprudente estuvo a punto de chocar con su vehículo, en el que iba acompañada de su hija. De acuerdo con lo dicho por la actriz, lejos de ofrecer una disculpa, el sujeto soltó un comentario que encendió la mecha: “tenías que ser mujer”.

Según narró Klitbo en el programa Sale el sol, la furia la invadió al punto de bajarse de su coche para enfrentarlo. “Me bajo del coche para encararlo”, admitió entre risas nerviosas. Pero algo la detuvo: el miedo a convertirse en el próximo video viral.

¿Cómo fue el pleito de Cynthia Klitbo y un conductor en la CDMX?

Aunque en un inicio Cynthia Klitbo se contuvo pensando en las cámaras que podrían captarla en pleno pleito, su temple no duró mucho.

“Así que sí, no porque sea famosa tengo que aguantar que el señor me diga pentonta” Cynthia Klitbo

En declaraciones retomadas por El Fernán en YouTube, Klitbo explicó que no está dispuesta a tolerar insultos machistas, ni siquiera por cuidar su imagen pública.

“Yo no estoy dispuesta a tolerar a un imbécil que me esté hablando así. Yo pierdo la noción, a mí no me da miedo, soy terrible, un día me voy a arriesgar muchísimo, pero el señor me desquició” Cynthia Klitbo

La escena subió de tono cuando Cynthia se bajó de su vehículo para confrontar al sujeto, quien, según ella, quedó sorprendido al verla tan decidida. “No sabe con quién se topó... yo no soy tolerante a ese tipo de hombres, lo siento, perdón, y antes no le pegué porque tenía ganas de agarrarlo… me sacó de quicio”, dijo sin filtros.

¿Qué opina Cynthia Klitbo de los insultos que recibió y del machismo al volante?

En su reflexión, Cynthia Klitbo no dudó en calificar al agresor como “muy cobarde” y señaló que muchos hombres aprovechan el volante para agredir verbalmente a las mujeres.

“Si yo hubiera sido un señor no se me pone así. A los hombres no les dicen nada, pero ven a una mujer sola manejando y creen que es su momento de atacar”, aseguró.

Y finalizo diciendo que aunque se armó de valor para enfrentarlo, el señor fue quien cedió: “Me subí a mi coche ya cuando el tipo se había bajado así, de esa manera. Porque, además, mira, ese tipo de hombres que agreden a las mujeres así son muy collones. Ajá. Porque cuando ven a una mujer… las mujeres, cuando nos enojamos, somos unas fieras, peor que cualquier señor. Pues nada, le sacó.”

