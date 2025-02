Cynthia Klitbo hospitalizada de emergencia en medio de sus vacaciones ¿Cómo se encuentra?

Tras haber lidiado con la pérdida de sus ahorros por un fraude, Cynthia Klitbo vuelve a generar preocupación entre sus seguidores. En esta ocasión, fue por dar a conocer que había ingresado al hospital de emergencia, mientras estaba de vacaciones por Guadalajara.

A través de Instagram, la afamada actriz compartió que había sido víctima de la picadura de una araña potencialmente mortal, teniendo que ir al hospital para que le suministraran el antídoto.

“Hola a todos. A mí, una limpia ya. ¿Qué me pasó? Me picó una araña que se llama ‘latrodectus’, una cosa así, es una araña gigante y, pues, me están poniendo un antídoto. Ya vi la foto (de la araña) y sí está de miedo”, expresó.

¿Cómo se encuentra Cynthia Klitbo tras ser hospitalizada?

En una de sus historias de Instagram, contó que la había picado una “viuda negra”, un tipo de araña que se considera como una de las más peligrosas, ya que su veneno puede ser mortal para el ser humano.

Cynthia Klitbo “O sea, me picó una viuda negra. (Me dicen) ‘si no hubieras venido a ponerte el antídoto, pues sí te hubieras podido petatear’. O sea, no ma… No me lo puedo creer”

Pese a lo grave que fue la situación, la famosa se encuentra recuperándose y, con su humor característico, señaló que los doctores le dijeron el nombre científico del insecto para “no espantarla”.

“Por eso me dijeron el nombre científico, para no espantarme. Me picó una pi… viuda negra”, manifestó.

¿Cómo reaccionaron los fans al saber sobre la hospitalización de Cynthia Klitbo?

Por supuesto, la noticia no pasó desapercibida y los internautas, en su mayoría fanáticos, le desearon todo lo mejor para su pronta recuperación. También le dieron algunos tips para evitar a este tipo de insectos.

Algunos comentarios que se podían leer en redes sociales son:

“Mejórate pronto”

“Tienes un ángel cuidándote”

“Evita ir a lugares de higiene cuestionable”

“Eres muy graciosa, eso de la araña, en fin, ves todo lo positivo”

“Te admiro”

“Bendiciones, las mejores vibras”

“Te queremos, recupérate”

¿Cuáles son los síntomas de una picadura de una viuda negra?

De acuerdo con diversos sitios médicos, la picadura de una viuda negra provoca diversos síntomas como:

Dolor agudo, parecido a un pinchazo, seguido de dolor sordo

Dolor e hinchazón alrededor de la picadura

Calambres y rigidez muscular en el abdomen, los hombros, la espalda y el pecho

Náuseas, vómitos, sudoración

Dificultad para respirar

Dolor abdominal severo o calambres

Sarpullido y picazón

Hinchazón en los párpados

Debilidad o temblores

Incapacidad para mover las piernas

En caso de una picadura, lo recomendable es ir al hospital para obtener el antídoto, ya que, de no hacerlo, la víctima podría morir en unas cuantas horas.

