Cynthia Klitbo revela crítica situación económica y toma fuerte decisión: ¿Dejará la actuación y será Uber?

En noviembre de 2024, Cynthia Klitbo vivió uno de los episodios más difíciles de su vida. La actriz reveló que una llamada fraudulenta le hizo perder todos sus ahorros. Según detalló, los estafadores se hicieron pasar por empleados de su banco y la convencieron de proporcionar información confidencial relacionada con sus cuentas bancarias.

“No soy muy experta en tecnología, y ellos supieron cómo confundirme,” admitió Klitbo.

El fraude ocurrió mientras la actriz se encontraba en México. Los delincuentes alegaron que había cargos no reconocidos en su tarjeta en San Francisco, utilizando este pretexto para obtener sus claves bancarias. Como resultado, sus cuentas de ahorro y cheques en Estados Unidos fueron completamente vaciadas.

Para hacer frente a las consecuencias de este fraude, Cynthia decidió poner en venta un departamento ubicado en Estados Unidos, una medida que describió como dolorosa pero necesaria. Además, confesó que sus ingresos han disminuido significativamente, agravando aún más su situación económica.

Cynthia Klitbo se lanza contra Juan Vidal, su ex / IG: @laklitbocynthia / @juanvidalgil

Cynthia Klitbo explora nuevas opciones laborales: ¿se va de Uber?

En medio de esta crisis, Klitbo ha considerado la posibilidad de diversificar sus fuentes de ingreso, incluso fuera de la industria de la actuación. En una reciente publicación en Instagram, compartió con sus seguidores algunas ideas poco convencionales para salir adelante.

“Mira, tengo manitas. Cocino bien sabroso. Sé limpiar perfecto, y además tengo un coche que aguanta para ser Uber. Entonces, si me las veo negras, me pongo a manejar un Uber. ¿Cuál es el problema?”, declaró la actriz con un toque de humor, mostrando su determinación para enfrentar cualquier desafío.

A pesar de esta difícil etapa, Klitbo también ha recibido apoyo de sus amigos y colegas. La productora Lucero Suárez le ha ofrecido un nuevo proyecto, mientras que Azela Robinson y el Rey grupero han contribuido económicamente para ayudarla a sobrellevar esta situación.

“No estoy triste. Estoy sacando la fuerza y la entereza que Dios me ha dado, porque no hay imposibles”, enfatizó Klitbo, quien no descarta la posibilidad de dedicarse a trabajos distintos si las circunstancias lo requieren.

Esperanza en medio de la incertidumbre para Klitbo al superar la crisis económica

A pesar del impacto emocional y financiero, Cynthia Klitbo mantiene una actitud positiva. La actriz explicó que las investigaciones sobre el fraude continúan y que las autoridades han identificado el banco al que se transfirieron sus recursos. Sin embargo, también advirtió que el proceso para determinar si podrá recuperar su dinero podría extenderse por varios meses.

“No hay trabajo que sea malo,” afirmó Klitbo, subrayando que su prioridad es mantenerse activa y solventar sus necesidades básicas. En este sentido, dejó claro que no descarta la posibilidad de incursionar en trabajos como conductora de aplicaciones de transporte, una opción que ha contemplado seriamente debido a las circunstancias.

