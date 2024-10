¿Laura Zapata se enamoró de una mujer de ‘Secretos de villanas’? Cynthia Klitbo da detalles de sus romances

Cynthia Klitbo y Laura Zapata siguen en medio del escándalo. Ambas actrices dejaron claro que sostienen una fuerte rivalidad. Por esta razón, han protagonizado diversos encontronazos, tanto en redes sociales, como en la tercera temporada de ’Secretos de villanas’.

Cynthia / Facebook: Cynthia Klitbo.

Cynthia Klitbo y Laura Zapata protagonizan discusión en ’Secretos de villanas 3’

En uno de los capítulos de este programa, la actriz de ‘Atrévete a soñar’ le reclamó a Laura por despotricar contra ella en redes sociales. ¡La tachó de tener excesos con la bebida y sustancias!

“Laura, tú publicaste un tuit donde me dijiste que soy dr…, pasti… y alcoh…”, le recriminó Klitbo mientras sacaba sus pruebas. Visiblemente molesta, la actriz agregó: “Si algo tienes que decirme, me lo dices en la cara”, dijo Cynthia.

La hermana de Thalía no se quedó callada y le recordó algunos de los escándalos mediáticos en los que ha estado envuelta. La tensión subió al grado que arremetieron contra sus respectivos aspectos físicos.

Facebook: Laura Zapata/ Facebook: Cynthia Klitbo

Cynthia Klitbo revela los nombres de las dos actrices que supuestamente tuvieron un romance con Laura Zapata

Ahora, Klitbo no se quedó con nada y reveló a sus compañeras los nombres de las dos actrices con las que Laura supuestamente tuvo una relación amorosa. Aseguró que este rumor “ya tenía un rato (circulando) en Televisa”.

Cynthia mencionó esto lo sabe con base en las recientes declaraciones de Yolanda Andrade, en las que aseguró que sí tuvo una relación con dos mujeres de la industria. Se trataría de Denisse de Kalafe y Renata Flores.

Laura Zapata y Yolanda Andrade

Aunque no es la primera vez que se revela esta información. Las integrantes del show sacaron a relucir más “secretos” de la supuesta intimidad de Laura.

La histrionisa compartió que Laura supuestamente tuvo interés en otra de sus compañeras de ’Secretos de villanas’. Según Cyn, Laura se enteró de que a una integrante del elenco le gustaban las mujeres. Por esta razón, indagó de quién se trataba.

Cynthia / Instagram

Klitbo sospechó que Laura le preguntó a Mariana Zollino, coordinadora de Gaby Spanic en ‘K’, sobre este rumor, porque habría tenido interés en ella. Sin embargo, a modo de burla, Cynthia dijo: “A mí se me hace que lo que ella (Laura) quería era salir del clóset corriendo, a ver si se quedaba con ‘Marianita’, pero a ‘Marianita’ no le gustan las momias”.

Eso no es todo, la actriz de ‘Vino el amor’ respaldó sus especulaciones con las revelaciones de una vidente. Según esta persona, una mujer del elenco tenía inclinación hacia las mujeres y, supuestamente, estaría enamorada de Mariana.

Aylín Mujica confiesa que Laura Zapata pudo sentir “atracción” por ella

Por su parte, Aylín Mujica también externó sus sospechas sobre Laura y su supuesto gusto por el género femenino. La actriz mencionó que Zapata supuestamente tuvo interés por ella, ya que le hizo la vida imposible en un proyecto en el que participaron.

Comentó que este tipo de actitudes suelen suceder cuando una persona siente “atracción” y no es correspondido. Por lo que consideró que la hermana de Thalía actuó de forma “vengativa”.

“¿Yo le habré gustado?… Porque eso pasa, cuando tú no le haces caso a una persona que tú le gustas, se venga”, dijo Aylín Aylín Mujica

¿Laura Zapata respondió a las declaraciones de sus compañeras en ‘Secretos de villanas’?

Al momento, la villana de telenovelas no se ha pronunciado respecto a las especulaciones sobre su supuesta atracción y romances con algunas actrices del medio. Sin embargo, en el pasado, manifestó que nunca contestaría a esas “preguntas de lupanar”.

“No voy a entrar en ese lupanar. No tengo nada (que decir). No voy a estar contestando preguntas de lupanar. Soy una actriz que no voy a hablar de los perros que ladran. No voy a adentrarme en ese basurero”, dijo.

Así lo dijo Cynthia Klitbo: